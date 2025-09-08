全国の中小企業経営者約19,000人のリアルな声を一冊に　アクサ生命「社長さん白書2025」を発表　経営者の関心は「人」にシフト、経営者と従業員の価値観のギャップも浮き彫りに







■介護離職防止策の現状





ビジネスケアラーの増加を背景として、働きながら家族の介護に従事する従業員を支援するために2025年4月に「育児・介護休業法」が改正されました。内容について「知らない」35.5%、「聞いたことがあるが内容は知らない」40.0%となり、全体の約75％の経営者が十分に理解していない状況が明らかになりました。

従業員の介護離職を防ぐためには、「有給休暇の取得推進」36.2%や「チームでのフォロー体制の構築」31.2%など、体制整備を検討する企業が多いようです。一方で、「特に何も考えていない」も34.5％に上り、今後の対策が急務となってくる企業もありそうです。







ビジネスケアラーの増加を背景として、働きながら家族の介護に従事する従業員を支援するために2025年4月に「育児・介護休業法」が改正されました。内容について「知らない」35.5%、「聞いたことがあるが内容は知らない」40.0%となり、全体の約75％の経営者が十分に理解していない状況が明らかになりました。従業員の介護離職を防ぐためには、「有給休暇の取得推進」36.2%や「チームでのフォロー体制の構築」31.2%など、体制整備を検討する企業が多いようです。一方で、「特に何も考えていない」も34.5％に上り、今後の対策が急務となってくる企業もありそうです。















【調査概要】

調査期間：2025年3月3日~5月31日

調査方法：ウェブアンケート

調査対象：全国47都道府県の中小企業経営者

回答者数：18,976名





※ 複数回答の場合は、回答者数を100%として算出しています。

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも100%とはなりません。



アクサ生命は、本調査の結果を踏まえ、今後も経営者の皆さまのニーズにお応えする保険商品やサービスを開発し、より良いパートナーとして質の高いアドバイスを提供することによって、企業の持続的発展をサポートし、地域社会の活性化につながる取り組みを推進してまいります。





■ストレスチェックの実施はいまだ浸透せず、今後の課題に職場におけるメンタルヘルス不調者の増加を背景に労働安全衛生法が改正され、2025年5月14日から3年以内に全事業場でストレスチェック実施が義務付けられます。ストレスチェックを「既に実施している・実施を検討している」企業は全体の20.9％でした。約8割の企業は「実施する方法がわからない・これから検討する・未定」と回答しており、今後、経営者は実施に向けた対応が必要になってきます。■経営者と従業員の価値観のギャップが浮き彫りに経営者と従業員の間で人生において重視しているものに違いがあることが明らかになりました。両者ともに「健康状況」を最も重視していますが、経営者は「家族関係」57.3%、「仕事の充実度」42.7％、「友人関係」33.1％などの人とのつながりを重視する傾向がみられます。一方、従業員は「精神的なゆとり」49.6%、「自由な時間」43.6%、「家計の状況（所得・消費）」42.7％と“ワークライフバランス”を重視する傾向があることがわかりました。ストレスチェックの実施や仕事と介護の両立支援が人材確保の一助となると考えられます。