【福岡県久留米市】毎年申込殺到！体験を通して地域の魅力に触れる「久留米まち旅博覧会」 が今年も開催決定！！

筑後地区観光協議会久留米まち旅博覧会 公式ガイドブック表紙

「久留米まち旅博覧会」は、福岡県久留米市とその近郊にある地元の「たからもの（自然・歴史・伝統工芸・食文化など）」を活用し、地域に暮らす人々が自ら企画・案内をする、体験交流型の旅プランです。

2025年は、10月から12月まで、全62プログラムを開催します。テーマは「文化と産業」「美と歴史」「大人も子どもも」「グルメを知る」の4つ。特に今回は、地元を愛するメンバーが再び集まり、実施者同士でアイデアを出し合いながら、魅力あふれる企画に練り上げました。

今こそ体験したいプログラムや、カムバックの大人気プログラムなど、今回の「まち旅」もワクワクがいっぱいです。ここでしかできない特別な時間をお楽しみください。

詳しくは、公式Webサイトをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております！

■開催期間 2025年10月～12月

※日程はプログラムにより異なります

■予約受付開始 2025年9月11日（木）12時から（Web受付のみ）

詳細を見る :https://www.kurume-machihaku.com/

【問い合わせ先】

久留米まち旅博覧会事務局

TEL:0942-31-1730（営業時間 平日10:00～17:00）

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707

