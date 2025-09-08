【福岡県久留米市】毎年申込殺到！体験を通して地域の魅力に触れる「久留米まち旅博覧会」 が今年も開催決定！！

筑後地区観光協議会

久留米まち旅博覧会　公式ガイドブック表紙

「久留米まち旅博覧会」は、福岡県久留米市とその近郊にある地元の「たからもの（自然・歴史・伝統工芸・食文化など）」を活用し、地域に暮らす人々が自ら企画・案内をする、体験交流型の旅プランです。


2025年は、10月から12月まで、全62プログラムを開催します。テーマは「文化と産業」「美と歴史」「大人も子どもも」「グルメを知る」の4つ。特に今回は、地元を愛するメンバーが再び集まり、実施者同士でアイデアを出し合いながら、魅力あふれる企画に練り上げました。


今こそ体験したいプログラムや、カムバックの大人気プログラムなど、今回の「まち旅」もワクワクがいっぱいです。ここでしかできない特別な時間をお楽しみください。


詳しくは、公式Webサイトをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております！



■開催期間　2025年10月～12月


　※日程はプログラムにより異なります



■予約受付開始　2025年9月11日（木）12時から（Web受付のみ）



詳細を見る :
https://www.kurume-machihaku.com/


【問い合わせ先】


久留米まち旅博覧会事務局


TEL:0942-31-1730（営業時間　平日10:00～17:00）



【発信】


筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707




No.1　まち旅限定！資生堂プレミアムツアー

No.2　ダイハツ 革新エンジンが生まれる最前線


No.7　アサヒシューズ 130余年のヒストリー

No.10　城島瓦でつくる和のインテリア


No.13　い草香る オリジナル豆畳

No.23　九州錦鯉品評会をご案内


No.25　曼荼羅写経会～極楽浄土に筆を込めて～

No.34　 3年に一度の「虫追い祭り」 事前学習


No.37　古代都市「筑後国府跡」めぐり

No.40　柿収穫 ＆ 柿チップスづくり


No.42　千代島さん家で遊びましょ♪

No.46　心弾む乗馬の時間


No.51　特別感たっぷりの「城島郷 酒街道をゆく」

No.54　製麺工場見学と麺食べ比べ


No.57　中津留肉学校で和牛三昧なひととき