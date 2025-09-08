Omya Performance Polymer DistributionがK-Fair 2025で正式デビュー





新たに設立されたこの事業は、DistrupolとOmyaのポリマー事業を一つの顧客志向の流通プラットフォームに統合します。

オフトリンゲン（スイス）, 2025年9月8日 /PRNewswire/ -- Omya Performance Polymer Distributionが、2025年10月8日から15日までドイツのデュッセルドルフで開催される、世界最大のプラスチックとゴムの専門見本市K-Fair 2025で正式にデビューします。この画期的なイベントは、欧州有数の熱可塑性樹脂卸売業者であるDistrupolの戦略的買収に伴い、Omyaの既存のグローバル・ポリマー卸売ネットワークとの統合を背景に、新設された事業が初めて大規模な展示会に出展する記念すべき機会となります。



Omya Performance Polymer Distribution



Omya Performance Polymer Distributionは、工業用鉱物と特殊製品卸売のグローバル・リーダーであるOmya Groupの一員です。この新事業は、ポリマーの流通においてより柔軟な顧客中心のアプローチを実現するために設立され、卓越した技術的専門知識（材料選択支援、設計コンサルティング、応用開発アドバイスを含む）、高性能ポリマー材料の広範な製品ポートフォリオ、欧州をはじめ世界中の信頼できる供給パートナーシップを組み合わせたサービスを提供します。

「K 2025でのOmya Performance Polymer Distributionの立ち上げは、当社の事業にとって重要なマイルストーンであり、ポリマー産業の未来へのコミットメントを明確に示すものです」と、Omya Performance Polymer DistributionのCEOであるCarsten Harms氏は述べています。「市場に関するDistrupolの深い知識とOmyaのグローバルなインフラおよびポリマー事業とを組み合わせることで、私たちは顧客のイノベーション、オペレーション効率、持続可能性を支援するカスタム・ソリューションを提供するために、完全に顧客中心のディストリビューション・プラットフォームを構築しています。」

K 2025のホール6、ブースD75では、新たに統合されたチームとの交流を通じ、同社の幅広い製品ラインナップについて学ぶとともに、モビリティ、医療、消費者製品、包装、産業製品など、多様なポリマー応用分野におけるカスタマイズされたソリューションをチェックできます。

Omya Performance Polymer Distributionは、世界トップクラスのメーカーから供給される広範なポリマー製品を市場に提供しています。製品ポートフォリオには、ポリアミド、ポリカーボネート、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、TPU、エラストマー、PBT、アクリル、アセタルなどが含まれます。専門の技術専門家とグローバルなサプライ・チェーン・ネットワークと連携し、Omya Performance Polymer Distributionのサービスは、現在と未来の製品デザイナーや製造業者における最も高度なニーズに対応する広範なラインナップを提供しています。

Omyaについて

Omyaは、必須鉱物の世界的な大手生産者であり、特殊材料の世界的な販売代理店です。1884年にスイスで設立され、非公開企業として運営されている同社は、50か国160の工場で9,000名を雇用しています。Omyaは、責任を持って調達した原材料から付加価値のある製品とサービスを提供し、現在および将来の世代のニーズに応えています。

当社は、持続可能で高品質な各種製品を提供するとともに、卓越したカスタマー・サービス、規制に関する助言、品質管理を通じて、お客様から厚い信頼をいただいています。「明日を考える（Thinking of Tomorrow）」という理念に基づき、私たちは顧客の課題を解決する革新的で信頼性の高いソリューションの開発に注力しています。

