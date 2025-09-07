セ・リーグ優勝をラーメンステーションがお祝い！2位とのゲーム差分、チャーシュートッピング無料キャンペーン開始！

株式会社IOBI

株式会社IOBI（イオビ、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：石井 智大）は9月7日(日)に、セ・リーグ優勝チームが決定したことを記念して、ラーメンステーションでは「2位とのゲーム差分、チャーシュートッピング無料」とする特大キャンペーンを開催いたします。

詳細は以下の通りです。

キャンペーン詳細

実施店舗：ラーメンステーション梅田店・ラーメンステーション大阪駅前第4ビル店

期間：9月8日(月)から9月10日(水)

特典内容：最大17枚分チャーシュートッピング無料

対象商品：焼き干し中華そば・焼き干し混ぜそば

※チャーシューの枚数はお選びいただけます

※最大枚数以下のチャーシューをご希望のお客様はスタッフにお申し付けください

※期間限定ラーメン(卵かけご麺・男の根性黒醤油ラーメン)は対象外です

ラーメンステーションの今後の取り組み

全国の名店の味を預かるラーメンステーションの取り組みは、単にラーメン店として店舗拡大を推し進めるのではなく、昨今の人手不足問題や多店舗化のノウハウがないためにお店の味を広げたくても踏みとどまってしまう地域のお店(名店)の味を全国に広げるための挑戦を支援するものです。



そのため、今後も新たな名店の味を取り揃えていくとともに、関西圏を中心に全国に店舗を展開してまいります。



ラーメンステーション公式サイト

https://www.ramen-station.jp/(https://www.ramen-station.jp/)



メディア様の出演依頼や講演依頼のお問い合わせは下記にてお受けしております。

メールアドレス：info@iobi.co.jp

電話番号：06-7166-9941