【快挙・摂南大学】ＩＦＳＣクライミングワールドカップ２０２５　国際学部３年 吉田 智音選手が年間ランキング世界３位を獲得

摂南大学（学長：久保 康之）国際学部 国際学科３年でスポーツクライミング部の吉田 智音（よしだ さとね）選手が、９月５日～６日にスロベニア・コペルで開催された「ＩＦＳＣクライミングワールドカップ２０２５」リード種目第６戦で、年間ランキング世界３位の快挙を成し遂げました。

スポーツクライミングのリード種目は、高さ１２メートル超の壁を６分以内にどこまで登れるかを競う競技です。今シーズン全6大会のポイント合計で、昨年の年間ランキング7位から大幅に躍進し、世界3位で表彰台に上がる快挙を果たしました。

表彰式の様子（中央右手が吉田選手）

【本件のポイント】

●国際学部３年 スポーツクライミング部の吉田 智音（よしだ さとね）選手が

ワールドカップ年間ランキング世界３位を獲得

●ワールドカップを終えて、次戦への挑戦へ

■「クライミングワールドカップ２０２５」実施概要

２０２５年のスポーツクライミング・ワールドカップは、世界１４都市を舞台に開催されました。種目はボルダー、リード、スピードの３種目で、それぞれ年間６戦ずつ実施されました。全６大会で獲得したポイントの合計により、年間チャンピオン（総合優勝）が決まります。

＜「クライミングワールドカップ２０２５」吉田選手の成績一覧＞

■ＩＦＳＣクライミングワールドカップ2025を総括しての吉田 智音選手のコメント

今大会は今シーズン4度目の4位となり、ワールドカップランキングは3位で終了しました。

調子が良かっただけに、決勝では最後にスリップして落下し、実力を出し切れず悔しい結果となりました。

年間優勝は逃しましたが、今シーズンは最低順位が4位と安定しており、今大会を通じて非常に良い感覚を得られたと確信しています。迫り来る世界選手権に向けて、この悔しさを少しでも晴らせるよう調整していきたいと思います。

ワールドカップでの吉田選手

＜これまでの吉田選手の活動＞

【快挙】 ２６回の出場と１１回の決勝進出で掴んだ、初優勝 国際学部３年 吉田 智音選手がリード種目でワールドカップ制覇

https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7478

スポーツクライミング部 吉田智音選手（国際学部３年） 万代とスポンサー契約を締結

https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7402

＜吉田選手の今後の大会スケジュール＞

・９月２１日～２８日

└世界選手権（Ｂ・Ｌ・Ｓ）韓国・ソウル

※Ｂ＝ボルダー、Ｌ＝リード、Ｓ＝スピード

※日程は現地時間

※スケジュールや実施種目は変更される場合があります

＜吉田選手のＩｎｓｔａｇｒａｍ＞

https://www.instagram.com/satone_yoshida/

■摂南大学スポーツクライミング部について

摂南大学では２０２２年４月に、関西におけるスポーツクライミングの普及と強化を担うことを視野に入れ、スポーツクライミング部を発足しました。ヘッドコーチにリード部門でＷ杯出場を経験し、現在日本代表チームのコーチを務める中貝次郎氏を迎え、高みを目指して壁に挑んでいます。

２０２４年２月末、寝屋川キャンパスに国際基準を満たす高さ１２．５ｍ、全幅９．５ｍのクライミングウォール（リード）が完成。練習環境の充実とともに、今後の同部の活躍が期待されます。