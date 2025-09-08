全国最大規模！約100種類が並ぶ“ふりかけの壁”が登場 食料品専門店「KITANO ACE 広島T-SITE店」9月12日（金）リニューアルオープン
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、代表取締役社長執行役員：油山哲也）は、「KITANOACE 広島T-SITE店」を2025年9月12日（金）にリニューアルオープンいたします。
・食料品専門店「KITANO ACE広島T-SITE店」概要
北野エースは、全国の百貨店を中心に110店舗を展開する食料品専門店です。広島県には4店舗（広島T-SITE、さんすて福山、ラクア緑井、楽々園）を展開中。地元の商品をはじめ、日常のお買い物からギフト商品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」をお届けします。駅ビルやショッピングセンターに展開する「KITANO ACE」の業態では、「ふりかけの壁」や「カレーなる本棚（R）」などを設置し、よりバラエティに特化した品ぞろえで皆様のご来店をお待ちしています。
■全国最大規模！約100種類が並ぶ”ふりかけの壁“が登場
2024年に北野エースに誕生した「ふりかけの壁」は、同年全国のふりかけ市場規模が過去最高とされたことをきっかけに全国放送のメディアにも多数取り上げられました。定番商品はもちろん、1,000円台のリッチなふりかけや、ほっともっとのり弁味、松屋牛めし味、ポテトチップス味、岩下新生姜味など「再現系」と呼ばれる一風変わった商品も。広島県内ではおなじみの三島食品「ゆかり」シリーズなど広島にちなんだ商品もご用意いたします。全国の北野エースで最大規模となる約100種類のふりかけラインアップから、ぜひ皆様のお気に入りをお探しください。
■カレーなる本棚（R）リニューアル
北野エースの代名詞「カレーなる本棚（R）」がパワーアップ！約200種類のレトルトカレーが書店の本棚のように並べられます。全国各地の名店の味や、おうちでプチ贅沢気分が味わえるリッチなカレー、世界各国本場の味を再現したカレーなどが揃います。中には、大きなお肉が丸ごと入った2,000円を超えるカレーも。ご自宅用にはもちろん、贈り物としてもおすすめです。
■北野エースでしか買えない！プライベートブランド“キタノセレクション”
北野エースが国内外のメーカーとのタイアップによって開発・製造・販売をしているプライベートブランド「キタノセレクション」も多数取り扱います。年間12万点以上販売の焼き塩さばをはじめ、北野エース限定のご飯のおとも、ジャム、ドレッシング、そのほか調味料など大集合！
■毎日開催！チーズ詰め放題
KITANO ACE 広島T-SITE店ではチーズ詰め放題を毎日開催！個包装で食べやすい種類豊富なチーズからお好きな組み合わせで詰め放題をお楽しみいただけます。
【店舗概要】
店名：KITANO ACE 広島T-SITE店
住所：広島県広島市西区扇2-1-45 広島T-SITE 2号館1階
店舗面積：約269m2
オープン日：2025年9月12日（金）
営業時間：10:00～21:00
定休日：施設の営業日に準ずる
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-123-1 西岡ビル2F
代表者：代表取締役社長執行役員油山哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
