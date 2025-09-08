リンクティビティ、QRコードで東海道・山陽・九州新幹線に直接乗車できるチケットサービスを、中国のスーパーアプリWechat（ウィーチャット）ミニプログラムで販売開始

リンクティビティ株式会社

交通・観光プラットフォーム事業を展開するリンクティビティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：孔成龍、以下「リンクティビティ」）は、東海旅客鉄道株式会社・西日本旅客鉄道株式会社・九州旅客鉄道株式会社と連携し、2025年9月8日、切符への引き換え不要な新幹線QRチケットサービスの提供を開始します。



東海道・山陽・九州新幹線の利用において、窓口購入や券売機での事前の引き換え手続きは不要で、中国人訪日観光客にとっての利便性が従来に比べ向上します。なお決済は使い慣れたWeChat Payで行うことができ、乗車当日はスマートフォンで表示するQRコードを改札のリーダーにかざすだけで通過・乗車が可能となります。

9月8日の発売開始時は東京、大阪、京都、名古屋、博多、熊本、鹿児島の主要都市間路線でサービスを提供。2025年内に順次エリア、路線を拡大予定です。

※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。