「AWS 500 APN Certification Distinction」認定を取得
JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）は、AWS認定資格の取得合計数が500を超える企業として、2025年9月4日に「AWS 500 APN Certification Distinction」に認定されたことをお知らせします。
「AWS パートナーネットワーク （APN） Certification Distinction」（認定数達成表彰） は、APNのパートナー企業におけるAWS認定資格の合計取得数が一定値に達するごとに、AWSから認定を受けることができる制度です。JTPは2024年4月に「AWS 300 APN Certification Distinction」、2025年2月に「AWS 400 APN Certification Distinction」の認定を受け、この度の「AWS 500 APN Certification Distinction」の認定に至りました。
■ JTPが保有するAWS認定資格
2025年9月時点で有効なAWS資格は15種類あり 、JTPはこれら全ての資格を取得しています。資格保有数のうち約38％が「スペシャリティ（専門知識）」および「プロフェッショナル」レベルの上位資格であり、高度な技術力が証明されています。特に、データやAI/ML、セキュリティ分野の資格取得数が増加しており、昨今注目を集める技術において豊富な知識が認められています。
■ AWSを用いた当社サービスについて
AWSアドバンストティアサービスパートナーであるJTPは、アプリケーション開発、AWS基盤の設計・構築から運用、マルチクラウド戦略のサポート、AWS認定トレーニングの提供などを行っています。
＜JTPが取得しているAWSの認定＞
・アドバンストティア サービス
・Well-Architected パートナープログラム
・認定トレーニングパートナー
AWSを採用している主な当社サービスは下記の通りです。
・クラウドソリューション「Kyrios」
AWSをはじめとするパブリッククラウドを用いて、企業や公共機関のITインフラの設計・構築から、日々の運用・監視の代行、将来を見据えた改善提案までを提供します。
https://kyrios.jtp.co.jp/
今後もAPNのパートナー企業として技術力向上に努めるとともに、多くのお客様のクラウド活用の推進やビジネス拡大の機会創出に寄与してまいります。
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
