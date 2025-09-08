関西圏・首都圏の直営7ホテルのレストランで優勝翌日からの3日間「阪神タイガース JERA セントラル・リーグ優勝記念キャンペーン」を開催します

株式会社阪急阪神ホテルズ

株式会社阪急阪神ホテルズ（本社：大阪市北区 代表取締役社長：小泉 秀俊）は、阪神タイガースのJERA セントラル・リーグ優勝を記念して、9月8日(月)から10日(水)までの3日間、「阪神タイガース JERA セントラル・リーグ優勝記念キャンペーン」を開催します。

このキャンペーンでは、当社が運営する関西圏・首都圏の直営7ホテル（ホテル阪神大阪・ホテル阪急インターナショナル・ホテル阪急レスパイア大阪・千里阪急ホテル・宝塚ホテル・京都新阪急ホテル・第一ホテル東京）のレストラン26店舗でドリンクを何杯でも半額で提供するほか、ホテル阪神大阪の中国料理「香虎(シャンフウ)」の「香虎コース」（一般料金12,000円）と日本料理・天ぷら「花座」の「葵会席」（一般料金11,000円）も半額でお楽しみいただけます。

阪神タイガースファンの皆様とともに、リーグ優勝の喜びを最大限に分かち合い、「目指せ！日本一！」の合言葉のもと、さらなる高みを目指すチームへの熱いエールを送りたいと考えています。

＜キャンペーン概要＞

目指せ！日本一！「阪神タイガース JERA セントラル・リーグ優勝記念キャンペーン」

キャンペーン期間：9月8日（月）～10日（水）

特設サイト： https://www.hankyu-hotel.com/group/tigers/victory_2025

（1）ドリンク半額キャンペーン

以下のレストラン26店舗でドリンクを何杯でも半額でご提供 ※ボトル、フリードリンク等一部商品を除く

（2）ホテル阪神大阪 レストラン対象メニュー半額キャンペーン 【いずれも要ご予約】

■中国料理「香虎(シャンフウ)」

「香虎コース」（一般料金12,000円）を半額の6,000円でご提供

＜料理内容＞

前菜5種盛り合わせ

ふかひれの姿煮込み

北京ダック 蟹爪の包み揚げ添え

海の幸のX.O醤仕立て

黒毛和牛と彩り野菜の炒め ポテトの籠飾り

乾物の旨味 壺蒸しスープ

蓮の葉包みのおこわ

デザート2種盛り合わせ

【ご予約・お問い合わせ】

ご予約は以下の電話のみで承ります

TEL：06-6344-9865（直通）

■日本料理・天ぷら「花座」

「葵会席」（一般料金11,000円）を半額の5,500円でご提供

＜料理内容＞

先付 / 帆立貝柱 キウイ博多 みぞれ酢 カマス昆布〆 蟹身 菊花 琥珀ゼリー

お椀 / 根菜擦り流し仕立 鯛薯蕷(じょうよ)蒸し

造り / 盛り合わせ 造り醤油 ちり酢

焼物 / 真名鰹幽庵焼 あしらい

合肴 / フォアグラ茶碗蒸し

温物 / 蟹身 揚素麺 湯葉餡

食事 / 釜炊き御飯 赤出汁 香の物

水菓子 / 果実盛り合わせ

【ご予約・お問い合わせ】

ご予約は以下の電話のみで承ります

TEL：06-6344-1665（直通）

＜株式会社阪急阪神ホテルズ概要＞

阪急阪神ホテルズは、阪急阪神ホールディングスグループの一員として、東京・大阪をはじめ、東北から九州まで、全39ホテル（直営17ホテル・チェーンホテル22ホテル）、総客室数約10,000室を擁する阪急阪神第一ホテルグループを展開しています。非日常を満喫できる「ホテル阪急インターナショナル」「第一ホテル東京」や、眠りをデザインするホテル「remm(レム)」、“癒し”と“活力”をコンセプトとした「RESPIRE(レスパイア)」など、さまざまなタイプのホテルを運営しています。お客様に寄り添うホスピタリティーで「心にひびくおもてなし」をお届けします。

株式会社阪急阪神ホテルズ https://www.hankyu-hotel.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/26027784e16f6576f1b6b32af692d31dff611c71.pdf

