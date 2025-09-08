夏の最後にみんなで唱えて、もっと涼しく！ 追加クエスト「爽快！ヒャドミストの試練“1000回チャレンジ”」

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、2025年8月1日（金）から9月28日（日）までの期間限定でサマークエスト「爽快！ヒャドミストの試練」を開催しています。

本クエストでは、アトラクション内のオノコガルド城下町に特別な「クールスポット」が登場。指定された場所にて、「ドラゴンクエスト」の氷系呪文“ヒャド”を唱えることで、極寒のミストシャワーが降り注ぎ、呪文を唱えた冒険者をクールダウンします。そしてこの度、イベント最後の2週間となる9月13日（土）から28日（日）まで、追加クエスト「爽快！ヒャドミストの試練“1000回チャレンジ”」を開催いたします。追加クエストでは、期間中にクールスポットで“ヒャド”を唱える度にカウントが増えていき、呪文を唱える冒険者たちで協力して1000回を目指します。1000回を達成すると、来年の氷系呪文が更に強化されるかも？

まだまだ暑さが続く9月。どんなに暑くても、夏休みの冒険をあきらめたくないあなた！“ヒャド”を唱えてクールダウンしながら、「ドラゴンクエスト」の世界を夢中になって遊びつくそう！

▲極寒クールミストで全身を冷やそう！■追加クエスト「爽快！ヒャドミストの試練“1000回チャレンジ”」 概要

開催期間：

2025年9月13日（土）～9月28日（日）

対象：

「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」にご入場された方

料金：

無料 ※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要

内容：

夏の暑さに負けないように身体を冷やすための特別な「クールスポット」を設置。指定の場所にて氷系呪文“ヒャド”を唱えると、呪文を唱えた冒険者の全身をクールミストが覆い、身体を冷やします。期間中に冒険者たちで協力し、合計1000回の呪文を唱えるチャレンジクエストを追加開催。見事にクエストを達成した場合、来年のサマークエストの氷系呪文がレベルアップするかも？

HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX