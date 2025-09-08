“じゅわっ”と広がるりんごの果汁感！「じゅわぽか蜜りんご紅茶」新発売

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社 大阪府八尾市、社長 中西優紀雄）は、ポーションタイプの希釈飲料『じゅわぽか蜜りんご紅茶』を、本日9月8日（月）より新発売いたします。

◆商品特徴

メロディアン じゅわぽか蜜りんご紅茶

「じゅわぽか蜜りんご紅茶」は、りんご果汁を5％（希釈時）配合。口いっぱいに広がる甘く芳醇なりんごの風味が特長です。りんご果汁の“じゅわっ”と感を最大限引き出せるよう、開発担当者が何度も試作を重ね、こだわりの味わいに仕上げました。

さらに、寒い季節にぴったりな、はちみつとシナモンを配合し、茶葉にはりんごと相性の良い「アッサム茶葉」を選定。果汁感だけでなく、りんご紅茶としての美味しさにも、とことんこだわった商品です。

使い切りポーション入りの液体タイプなので、お湯と混ぜるだけですぐ完成！寒い日のリラックスタイムにぴったりです。心も体も温まる“ぽかぽか”なひとときをご自宅で手軽にお楽しみください♪

割るだけ！便利な液体ポーションタイプ

●“じゅわっ”とりんごの果汁感！ りんご果汁５％配合（希釈時）

●はちみつ&シナモン配合、アッサム茶葉使用

●100～110mlのお湯と混ぜるだけで、癒しの”ぽかぽか”タイム♪

●アレンジ色々！便利な液体ポーション

冷たい水や牛乳・炭酸水で割っても美味しくお召し上がりいただけます。アイスクリームに直接かけたり、お菓子作りの材料としてのご使用もオススメです♪

◆商品概要

商品名 じゅわぽか蜜りんご紅茶

名称 紅茶飲料（希釈用）

包装形態 ポーション

内容量 15g×5個

保存方法 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。

賞味期間 180日間

主要売場 量販店、一般小売店

希望小売価格 213円（8％税込）

発売日 2025年9月8日（月）

発売地域 全国

商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/juwapokatea(https://www.melodian.co.jp/item/juwapokatea)

◆『じゅわぽか蜜りんご紅茶』発売記念キャンペーン実施中！

新発売を記念して、「じゅわぽか蜜りんご紅茶」2袋セットを抽選で合計30名様にプレゼント！たくさんのご応募をお待ちしております。

応募方法：

１.メロディアン公式Xアカウント@Melodian_Familyをフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

キャンペーンURL：https://x.com/Melodian_Family/status/1964909059041333262

応募締切： 2025年9月21日（日）23:59

◆メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存“という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。

■社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/

■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

■設立 ：昭和36年9月20日

■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

■資本金 ：9,850万円

■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売