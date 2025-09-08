“じゅわっ”と広がるりんごの果汁感！「じゅわぽか蜜りんご紅茶」新発売

写真拡大 (全3枚)

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社　大阪府八尾市、社長　中西優紀雄）は、ポーションタイプの希釈飲料『じゅわぽか蜜りんご紅茶』を、本日9月8日（月）より新発売いたします。




メロディアン　じゅわぽか蜜りんご紅茶

◆商品特徴

「じゅわぽか蜜りんご紅茶」は、りんご果汁を5％（希釈時）配合。口いっぱいに広がる甘く芳醇なりんごの風味が特長です。りんご果汁の“じゅわっ”と感を最大限引き出せるよう、開発担当者が何度も試作を重ね、こだわりの味わいに仕上げました。



さらに、寒い季節にぴったりな、はちみつとシナモンを配合し、茶葉にはりんごと相性の良い「アッサム茶葉」を選定。果汁感だけでなく、りんご紅茶としての美味しさにも、とことんこだわった商品です。



使い切りポーション入りの液体タイプなので、お湯と混ぜるだけですぐ完成！寒い日のリラックスタイムにぴったりです。心も体も温まる“ぽかぽか”なひとときをご自宅で手軽にお楽しみください♪




割るだけ！便利な液体ポーションタイプ

●“じゅわっ”とりんごの果汁感！ りんご果汁５％配合（希釈時）


●はちみつ&シナモン配合、アッサム茶葉使用


●100～110mlのお湯と混ぜるだけで、癒しの”ぽかぽか”タイム♪


●アレンジ色々！便利な液体ポーション


冷たい水や牛乳・炭酸水で割っても美味しくお召し上がりいただけます。アイスクリームに直接かけたり、お菓子作りの材料としてのご使用もオススメです♪



◆商品概要

商品名 じゅわぽか蜜りんご紅茶


名称 紅茶飲料（希釈用）


包装形態 ポーション


内容量 15g×5個


保存方法 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。


賞味期間 180日間


主要売場 量販店、一般小売店


希望小売価格 213円（8％税込）


発売日 2025年9月8日（月）　


発売地域 全国



商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/juwapokatea(https://www.melodian.co.jp/item/juwapokatea)



◆『じゅわぽか蜜りんご紅茶』発売記念キャンペーン実施中！





新発売を記念して、「じゅわぽか蜜りんご紅茶」2袋セットを抽選で合計30名様にプレゼント！たくさんのご応募をお待ちしております。



応募方法：


１.メロディアン公式Xアカウント@Melodian_Familyをフォロー


２.キャンペーン投稿をリポスト


キャンペーンURL：https://x.com/Melodian_Family/status/1964909059041333262



応募締切：　2025年9月21日（日）23:59



◆SNSアカウント


■Instagram：https://www.instagram.com/melodian_family/


■X（旧Twitter）：https://x.com/Melodian_Family



◆メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存“という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。



■社名　　：メロディアン株式会社　https://www.melodian.co.jp/


■所在地　：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地


■設立　　：昭和36年9月20日


■代表者　：代表取締役社長　中西優紀雄


■資本金　：9,850万円


■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売