「かながわパフォマ開放区 in 海老名」を開催します！
神奈川県
〇場所
海老名中央公園
円形ステージ
〇後援
〇出演申込み
〇出演者情報
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1219-3a8c05035067bf8ba9525e826c4f03ad.pdf
【問合せ】
「かながわパフォマ開放区」は、ダンス、音楽、大道芸などのパフォーマンスを「誰でも」「無料で」「自由に」発表できる新しい取組です。今年度は４回程度開催する予定で、第3回目は10月13日（月曜日・祝日）に海老名中央公園円形ステージで開催します。
1 概要〇開催日時
令和７年10月13日（月曜日・祝日）11時から16時 (予定)
〇場所
海老名中央公園 円形ステージ（海老名市中央一丁目291番地の3）
海老名中央公園
円形ステージ
〇後援
海老名市
〇出演申込み
下記二次元コードからお申し込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=104993
出演申込み締切は、令和７年９月22日（月曜日）です。
応募多数の場合は、抽選になります。
〇出演者情報
決定次第、「かながわパフォマ開放区」特設サイトに掲載します。
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0204/kaihouku/
２ 観覧について
観覧無料です。
3 取材について
取材を希望される場合は、令和７年10月６日（月曜日）までに、下記の問合せ先までご連絡ください。
4 その他
本事業は、天候に応じて中止又は開催方法等を変更する場合があります。最新情報は、下記ホームページにて御確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0204/kaihouku/
【参考】 今後の開催予定
「かながわパフォマ開放区 in 藤沢」令和７年12月開催予定
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1219-3a8c05035067bf8ba9525e826c4f03ad.pdf
【問合せ】
神奈川県文化スポーツ観光局文化課文化創造グループ 045-210-3806