「かながわパフォマ開放区 in 海老名」を開催します！

「かながわパフォマ開放区」は、ダンス、音楽、大道芸などのパフォーマンスを「誰でも」「無料で」「自由に」発表できる新しい取組です。今年度は４回程度開催する予定で、第3回目は10月13日（月曜日・祝日）に海老名中央公園円形ステージで開催します。

1 概要

〇開催日時

令和７年10月13日（月曜日・祝日）11時から16時 (予定)

〇場所

海老名中央公園 円形ステージ（海老名市中央一丁目291番地の3）

海老名中央公園円形ステージ〇後援

海老名市

〇出演申込み

下記二次元コードからお申し込みください。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=104993

出演申込み締切は、令和７年９月22日（月曜日）です。

応募多数の場合は、抽選になります。

〇出演者情報

決定次第、「かながわパフォマ開放区」特設サイトに掲載します。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0204/kaihouku/

２ 観覧について

観覧無料です。

3 取材について

取材を希望される場合は、令和７年10月６日（月曜日）までに、下記の問合せ先までご連絡ください。

4 その他

本事業は、天候に応じて中止又は開催方法等を変更する場合があります。最新情報は、下記ホームページにて御確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0204/kaihouku/

【参考】 今後の開催予定

「かながわパフォマ開放区 in 藤沢」令和７年12月開催予定

【問合せ】

神奈川県文化スポーツ観光局文化課文化創造グループ 045-210-3806