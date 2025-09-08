【9/24（水）19:00～】産業医×心理師が徹底解説！ここでしか聞けない従業員トラブル対応セミナー

株式会社スリーエーコンサルティング

中小企業の守備力を強くするメディア『マモリノジダイ』を運営する株式会社スリーエーコンサルティング（代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、2025年9月24日（水）19:00より、「産業医×心理師が徹底解説！ここでしか聞けない従業員トラブル対応セミナー」を開催します。メンタル不調による休職・復職、ハラスメント、残業代の未払いなど、近年、従業員との間で生じる労務トラブルは増加し、複雑化しています。対応を誤ると、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、会社の信用失墜や訴訟にもつながりかねません。本セミナーでは、このような従業員トラブルに対し、どうすればリスクを最小限に抑え、適切な対応ができるのか、専門家2名が具体的な解決策をセッション形式でお伝えします。

■お申込みはこちら

https://mamorinojidai.jp/seminar/20250924/

※お申込みには会員登録が必要です（所要時間１分）

・マモリクラブ人事会とは？

人事のリスク回避や課題解決に役立つ実践的な知識と他社事例を学び、交流する場です。

ネットでは見つからないリアルな情報を共有し、会社の守備力を強くする。

参加者自身のキャリアアップにも繋げてもらうために開催しています。

・本セミナーで学べること

1.「実はキャリアの問題だった」メンタル不調者との面談術

メンタル不調の背景には、キャリアに対する不安や不満が隠れていることがあります。不調者との面談に役立つキャリアコンサルティングの具体的な手法を解説します。

2.従業員が退職する際に起こりがちなトラブルと法的リスクの回避法

安易な退職手続きは、後で無効と判断されたり、未払い賃金（バックペイ）の支払い命令につながるリスクがあります。産業医や主治医との連携、面談記録の作成と共有方法など、法的なリスクを回避するための具体的な対応策をお伝えします。

3.メンタル不調がハラスメント事案に発展する時

メンタル不調の原因がハラスメントだったという事例は少なくありません。ハラスメントとして認められる労災認定基準や、ハラスメント相談窓口との連携方法など、複雑な事案に適切に対応するためのポイントを解説します。

4.従業員トラブルを未然に防ぐ日頃からのコミュニケーション

トラブルは、日頃のコミュニケーション不足から生まれることも多いです。1on1ミーティングの有効性や、全従業員を対象としたキャリアコンサルティングの導入など、予防策としてのコミュニケーションの重要性についてお話しします。

5.交流タイム

軽食を交えながら、参加者同士で名刺交換・情報交換していただいたり、講師へ直接質問できる時間を設けています。

講義後は軽食をとりながら交流の時間もございます。是非奮ってお申込みください。

・こんな方におすすめ

本セミナーはこんな課題をお持ちの方におすすめです

・経営者、管理職、人事担当者の方

・従業員とのトラブル対応に不安を感じている

・適切な対応方法を学び、リスクを最小限に抑えたい

・講師紹介

Veap Japan株式会社（ヴィープ・ジャパン）代表取締役

公認心理師・キャリアコンサルタント

福井千春氏

立命館大学 / University of Washington等で心理学から社会学まで幅広く学ぶ。

民間企業、医療機関、官公庁等を顧客先とし、職員への面談や研修に取り組む。

主な研修内容は、心理学をベースとしたコミュニケーション力向上、メンタルヘルス、キャリアデザイン、人事労務関連等。

Veap Japan株式会社

産業医/公認心理師

清水宏泰氏

・大阪医科大学 卒業

・東京都立荏原病院にて臨床研修

・大阪医科大学衛生学・公衆衛生学教室 助教・講師・准教授

・米国 Dalton Cardiovascular Research Center, University of Missouri 留学

・米国 National Institute of Health 留学

・医療法人健人会那須クリニック健康診断部長

・開催概要

・マモリノジダイについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58111/table/223_1_b79176ce2dea9fa11a4bb6577dcba6b1.jpg?v=202509080256 ]

「守る」視点で経営を強化。

リスク管理、コンプライアンス、内部統制など、現代ビジネスが直面するリスクマネジメントを多角的に分析し、未然に防ぐヒントとなる知識を提供する情報プラットフォームです。

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

マモリノジダイサイト :https://mamorinojidai.jp/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：258名

◎事業内容：

・メディア運営『マモリノジダイ』：https://mamorinojidai.jp/

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/