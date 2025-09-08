¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹ - 9～10·î¸ÂÄê¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ ÃåÉÕ¤±ÂåÌµÎÁ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÃæ¡ª¡Ã¼·¸Þ»°¡¦¥Ïー¥ÕÀ®¿Í¼°¤òÆÃÊÌ¤ËºÌ¤ë½©¤Î¸ÂÄê´ë²è
ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¼·¸Þ»°¡¦¥Ïー¥ÕÀ®¿Í¼°»£±Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃåÉÕ¤±Âå¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢Èþ¤·¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ»£±Æ»þ¤Î¤ª¤Ò¤È¤êÊ¬¡ÚÃåÉÕ¤±ÂåÌµÎÁ¡Û
¢£»²²Ã¾ò·ï
¡Ö¼·¸Þ»°¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ïー¥ÕÀ®¿Í¼°¡×¤Î»£±Æ¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡»Instagram¤Ç¡Ö@lifestudio_fukaya¡×¤ò¥Õ¥©¥íー
¡»¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¡»¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄó¼¨
¡»Í½Ìó»þ¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¡ÖÃåÉÕ¤±ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¿½ÀÁ¡×¤ÈµÆþ
¤³¤ì¤é¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍÊ¬¤ÎÃåÉÕ¤±Âå¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹
¢£ ¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¢£ ÂÐ¾Ý¡¦Ãí°Õ»ö¹à
- »£±Æ¥Çー¥¿¤ò85¥«¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤¬ÂÐ¾Ý
- Ê£¿ô¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î¤ª»ÒÍÍ¡×¤ÎÃåÉÕ¤±Âå¤¬ÌµÎÁ
- ¤ª°ì²ÈÂ²ÍÍ1²ó¸Â¤ê¤ÎÍøÍÑ¤Ë¸Â¤ë Â¾¤ÎÆÃÅµ¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä
- ´ü´Ö³°¤Ø¤Î¿¶ÂØ¡¢Äó¼¨Ëº¤ì¡¢ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ê¤É¤ÏÌµ¸ú
- LifeStudio¿¼Ã«Å¹¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://lifestudio.jp/studio/fukaya/news/197986
¢¨¤´Í½Ìó¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹¤ÎÌ¥ÎÏ
¤Õ¤«¤ä²Ö±à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤«¤é¼Ö¤ÇÌó17Ê¬¡£
¸÷¤¬°î¤ì¤ë¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Î³«Êü´¶¤ÈÈþ¤·¤¤Â¤·Á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥éー¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡¢¼«Á³¸÷Ë¤«¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¶õ´Ö¤Ê¤É¡ª
¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡¢Í·¤Ù¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¢£¿¼Ã«Å¹ÊÞ¥Úー¥¸
https://www.lifestudio.jp/studio/fukaya
https://www.instagram.com/lifestudio_fukaya/
¢£LINE
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹LINE¡§https://page.line.me/375fiuoj
¢¨ID¡Ú@375fiuoj¡Û¤Ç¤â¸¡º÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¢ö
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿¼Ã«Å¹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢©366-0801
ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¾åÌîÂæ14-4
TEL: 0485061486¡¡
E-mail: fukaya@lifestudio.jp
±Ä¶È»þ´Ö:09¡§00～17¡§00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¼·¸Þ»°¤ä¥Ïー¥ÕÀ®¿Í¼°¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Ë¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¡£
¤³¤Î½©¡¢LifeStudio¿¼Ã«Å¹¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¼Ì¿¿¤Îº×ÅµPHOTOFES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Õ¥©¥È¥Õ¥§¥¹
PHOTOFES¡¡2025Ç¯VOL.£²
～¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÉ¼¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë～
¼Ì¿¿¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ì¿¿¤Ç¸ì¤ë¼Ì¿¿¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ë¿¿·õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÈï¼ÌÂÎ¤Î¿ÍÀ¸¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏËèÆü²¿ÀéËç¡¢²¿ËüËç¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂçÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼Ì¿¿¤ÎÊý¸þÀ¤ò±Ç¤¹°ìËç¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¤¼¤ÒÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅêÉ¼¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤â¡ª
PFOTOFES¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://lifestudio.jp/magazine/photogenic/197903
¢£¿ÍÀ¸¤Î¼Ì¿¿´Û¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
Åìµþ/ºë¶Ì/¿ÀÆàÀî/ÀéÍÕ/°ñ¾ë/ÆÊÌÚ/°¦ÃÎ/»³¸ý/ËÌ³¤Æ»/µÜ¾ë/ÀÅ²¬/Âçºå/µþÅÔ¤Ë30Å¹ÊÞ(2025Ç¯9·î1Æü¸½ºß)¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç¯´Ö25,000ÁÈ°Ê¾å¤Î¤´²ÈÂ²¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢ËèÇ¯¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¯¡©¡×¤È¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍè¤Æ²¼¤µ¤ë¤´²ÈÂ²¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿´Û¤ò¡ØÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢»×¤¤½Ð¤òµÏ¿¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¤Î¶õ´Ö¡Ù¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó(¥Ù¥Óー)»£±Æ¡¢¥¥Ã¥º¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¢¼·¸Þ»°¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢1/2À®¿Í¼°¡¢À®¿Í¼°¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»£±Æ¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÆü¡¹¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª
officialHP¡§https://lifestudio.jp/
officialInstagram¡§https://www.instagram.com/lifestudio_official/