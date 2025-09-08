【ラグビー】コベルコ神戸スティーラーズ　2025-26シーズンテーマ決定のお知らせ

株式会社神戸製鋼所

この度、コベルコ神戸スティーラーズは2025-26シーズンのラグビー事業におけるシーズンテーマを「RISE HIGHER」に決定しました。

シーズンテーマとはチームが掲げるビジョンやスローガンとは異なり、プロモーションのコアメッセージとして、そのシーズンにおけるラグビー事業の方向性を示すものです。

2025-26シーズン、チームは優勝、事業としても更なる高みを目標とすることから、2024-25シーズンで掲げたシーズンテーマ「RISE」を継続し、「HIGHER=より高くの意味」をRISEと合わせて「RISE HIGHER」というシーズンテーマのもと、地域の皆さま、スティールメイツやパートナー企業の皆さまと一緒に2025-26シーズンのラグビー事業に取り組んでまいります。

日本ラグビー界を代表するチーム、コベルコ神戸スティーラーズ。

全国社会人大会 優勝9回、日本選手権 優勝10回、トップリーグ 優勝2回を誇り、2028年には創部100周年を迎える。

リブランディングし、ホストエリアを兵庫県、神戸市と定め、2022年に開幕したNTTジャパンラグビー リーグワンに参戦するも、最初のシーズンは7位。

2022-23シーズンはトップリーグ以降、最も成績の振るわない9位という結果に終わった。

チームの再建を図るべく、2023-24シーズンから世界的名将の呼び声高いデイブ・レニーディレクターオブラグビー/ヘッドコーチが就任。2023-24シーズンは5位だったが、2024-25シーズンではリーグワン初のプレーオフ進出を決め、最終順位は3位という成績を残した。

リーグワン5年目となるシーズン。チームはトップリーグ2018-2019以来の王座奪還を目指して戦いに挑む。

昨シーズン以上の飛躍を誓うチームとフロントスタッフが一体となり、オンフィールド・オフフィールドともに更なる高みを目指す。