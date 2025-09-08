γ-バレロラクトンの世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
天然に存在し、燃料にもなる多機能ラクトン
γ-バレロラクトン（GVL）は、化学式C5H8O2を有する有機化合物であり、無色の液体として広く知られる代表的なラクトンの一種である。キラル性を持つが、通常はラセミ体として利用される。GVLはセルロース系バイオマスから容易に得られ、果実などにも天然に含まれる成分として存在し、食品添加物としても使用されている。加えて、染色浴におけるカップリング剤、ブレーキ液、切削油、接着剤、殺虫剤、ラッカー用の溶媒としても幅広く利用されている。また、GVLは液体アルケンに転換可能であり、それは輸送用燃料としての利用も期待されている。多用途かつ再生可能資源由来という特性から、今後の化学産業において重要なプラットフォーム化合物の一つとされている。
天然由来でありながら、次世代化学の中心となるのはなぜか？
γ-バレロラクトン（GVL）は、ラクトン類の中でも特に応用範囲が広く、かつサステナブルな製造ルートを持つ有機化合物である。その最大の特長は、果実などの天然素材にも含まれる安全性と、セルロース系バイオマスから高効率で得られる再生可能性にある。食品添加物や香料としての用途はもちろんのこと、工業用途では接着剤、殺虫剤、潤滑油、ブレーキ液、ラッカー用溶媒といった多様な分野で安定した市場を形成している。さらに、GVLは熱的・化学的に安定でありながら、加水分解や水素化などの化学変換が容易で、反応中間体としての拡張性も高いため、グリーンケミストリーの観点からも極めて評価が高い。単なる汎用溶媒を超えて、次世代プラットフォーム分子としてのポテンシャルを秘めている。
バイオリファイナリーの進展が市場構造を根底から変えつつある
LP Informationの2025年版最新レポートでは、GVLの市場構造は従来の化学素材市場にとどまらず、バイオ燃料、バイオ樹脂、バイオモノマーの中間体としての需要拡大により、大きな構造変化が生じていることが示唆されている。企業年報や政府主導のエネルギー転換政策からも、GVLが持つ「液体アルケンへの変換性」や「グリーンソルベントとしての非毒性・低VOC性」への注目度が上昇している。特に欧州やアジア圏を中心に、再生可能原料に基づいた製品選定が進む中、従来の石油化学由来のラクトンや?を置き換える素材としてのポジションを確立しつつある。また、GVLを利用した環状エステル系ポリマーの試験生産も進行しており、中長期的にはバイオプラスチックの構成要素としての役割も期待される。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルγ-バレロラクトン市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバルγ-バレロラクトン市場規模は0.4億米ドルに達すると予測されている。
図. γ-バレロラクトン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329119&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329119&id=bodyimage2】
図. 世界の γ-バレロラクトン市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、γ-バレロラクトンの世界的な主要製造業者には、Soda Aromatic、Anhui Hyea Aromas、Langfang Hawk Techology & Developmentなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約39.0%の市場シェアを持っていた。
