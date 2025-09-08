東京ゲームショウ2025 出展のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2025年9月25日（木）から9月28日（日）までの期間、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に、Fnatic Gearとして出展いたします。

物販コーナーの弊社ブース（ブース番号：11-W15）では、Fnaticの選手の応援に欠かせないアパレルグッズやアクセサリを多数ご用意。本イベントで初登場となるアイテムや特価品を販売いたしますので、ぜひお立ち寄りください。なお、物販ブースの販売品リストは後日公開予定となります。ぜひご期待ください！

さらに、5,000円（税込）以上ご購入いただいた方を対象に、抽選で豪華景品が当たる会場限定のキャンペーンも実施いたします！皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◆注目の初登場アイテムはこちら！

Fnatic Unity Special Edition Box（左）、FNATIC UNITY T SHIRT, LOGO（右）

Player Bib Vest + Keychain

Box製品のご購入でポストカードをプレゼント！

弊社ブースにて「Fnatic Unity Special Edition Box」または「Fnatic XX limited edition box」をご購入いただいたお客様に、ご購入1点につきポストカード1枚をその場でプレゼントいたします！

◆イベント概要

イベント名： 東京ゲームショウ2025

日時（ビジネスデイ）：

2025年 9月25日（木）10:00～17:00

2025年 9月26日（金）10:00～17:00

日時（一般公開日）：

2025年 9月27日（土）9:30～17:00

2025年 9月28日（日）9:30～16:30

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場： 幕張メッセ（アクセスマップ(https://www.m-messe.co.jp/access/)）

主催： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催： 株式会社 日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

後援： 経済産業省、文化庁

入場料： 有料（チケットの詳細はこちら(https://tgs.cesa.or.jp/jp/ticket?public)）

アスクブース番号： 11-W15

イベントの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2025/09/tgs-2025.html

＜Fnatic 概要＞

Fnaticは2004年に設立されたロンドンに拠点を置くeスポーツのエンターテイメントブランドです。過去10年間に最も成功したeスポーツブランドであり、30の異なるゲームで200以上のチャンピオンシップを獲得しています。今日、エンターテインメントが牽引するFnaticは、最も先進的なブランドが若者とコミュニケーションをとるためのチャネルです。ロサンゼルスと東京の間の都市にあるオフィスや施設を通じて、業界をリードするコンテンツ、エクスペリエンス、アクティベーションを提供しています。所属するプロ選手、クリエーターは2020年に1億時間を超えるエンターテイメントコンテンツを創り出し、ソーシャルプラットフォーム全体で1500万を超えるファンの視聴者にグローバルパートナーを紹介します。

URL：https://fnatic.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：松本 翼

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/