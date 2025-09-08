【JAF京都】城陽市で「交通安全イベント」を開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）京都支部(支部長 中村 正人）は、「秋の全国交通安全運動9月21日(日)～30日（火）」期間中の9月27日（土）にアル・プラザ城陽（京都府城陽市）で交通安全啓発イベントを開催します。

今回のイベントでは、お子様連れやご家族での来店が多いショッピングセンターでイベントを開催することで、多くの方に交通安全について考えていただくことを目的としています。当日は、交通安全のクイズに答えてもらえる、免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の発行や「俊敏性測定体験」などを出展します。各コーナーを体験することで、子どもから大人まで楽しみながら交通安全について学んでいただけます。

子ども安全免許証イメージ

■開催概要

【日 時】9月27日（土）10:00～15:00

【会 場】アル・プラザ城陽 モール館1階平和書店前 (京都府城陽市富野荒見田112)

【参加料】無料（事前予約不要）

【イベント内容】

1 子ども安全免許証(交通ルールをクイズで学び、免許証そっくりのカードがもらえます)

2 ウェブで目や耳、認知機能のチェック(エイジド・ドライバー総合応援サイトで体験)

3 俊敏性測定(反応速度をゲーム感覚で測定）

4 リフレクBOX(反射材の効果を体験)

5 JAFアプリクーポンご提示の方先着300名にレッカー車ペーパークラフト進呈

※ イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

詳細は下記URL よりご確認下さい

https://jaf.link/46xBr51