昨年の発売後、瞬く間に品切れとなった「メタリック モーブ」を含む、過去人気を博した「名品アイシャドウ 名作 4色」が今秋、待望の復刻発売。

昨年の発売後、瞬く間に品切れとなった「メタリック モーブ」を含む、過去人気を博した「名品アイシャドウ 名作 4色」が今秋、待望の復刻発売いたします。

2025年9月12日全国発売

アイ カラー クォード 各13,640円（税込）復刻限定 2色

01RW メタリック モーブ

昨年限定色として発売後、瞬く間に欠品となった幻の名作。

優美なモーブに、「濡れたような艶感」。 静寂と高揚が交差する、誘惑のまなざしへ。

28RW デイドリーム

密かにファンの多い、隠れた名作。繊細な光と幻想的なパープルが織りなす、

夢想のレイヤー。洗練と遊び心を宿した、「大人のドリーミールック」へ。

アイ カラー クォードの復刻にあわせて、TOM FORDランウェイにインスパイアされたピュアで感性を刺激する、ジェルアイライナー限定色も登場。

2025年9月12日全国発売

ジェル アイライナー 各6,050円（税込） 限定 2色

04 コバルト

澄んだ視線に、ひとさじのモード。

洗練されたコバルトブルーが、 目もとに都会的な抜け感と透明感をプラス。

06 バイオレット

静けさに潜む誘惑。

ミステリアスなバイオレットが、 視線にセンシュアルな余韻を残します。

2025年10月17日全国発売

アイ カラー クォード 各13,640円（税込）復刻定番 2色

28 ドゥ ラ クレーム

見た目は定番。仕上がりは、別格。

絶妙な色の重なりと、なめらかに溶け込む質感で、目もとに自然な陰影と気品を与える色。

まなざしの印象を格上げする「上質な定番」。

27 メテオリック

星屑のような繊細なグリッターと、

肌にとけ込むようなニュートラルブラウン。

まぶたに光が差し込むような「透明感」をもたらし、

夜空に流れるメテオのように、澄んだ輝きで視線を惹きつける。

●TOM FORD BEAUTY（トム フォード ビューティ）について

トム フォードは、類稀なファッション、アクセサリー、アイウェア、そしてビューティ コレクションを提供する世界的なラグジュアリー ブランドです。

2005年にトム フォード氏によって設立されたこのブランドは、世界100都市以上で展開されており、モダンでグラマラス、ラグジュアリーな魅力で知られています。

