こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バーベキューリブレストラン「トニーローマ」メキシコキャンペーン「Vamous todos a celebrar !（みんなでお祝いしよう！）」
トニーローマでメキシカンタイム！メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューが登場！
開催期間：2025年9月16日（火）～10月19日（日）
開催店舗 ： トニーローマ 国内店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）
アメリカ発祥のバーベキューリブ専門レストラン「トニーローマ」 国内5店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）では、「Vamous todos a celebrar !（バモス トドス ア セレブラール）」と題し、メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューを販売するメニューキャンペーンを9月16日（火）から10月19日（日）までの期間、開催します。
キャンペーン名「Vamous todos a celebrar ! 」とはメキシコ語で「みんなでお祝いしよう！」の意。9月16日のメキシコ独立記念日に合わせ開催するもので、メキシコ大使館専属シェフ監修のもと、トニーローマらしいメキシカンメニュー4品（フード2品、ドリンク2品）を販売します。
「メキシカン チリポーク」は、メキシコで多用されている唐辛子「グアヒージョ」を使用し、テキーラをベースに丁寧に煮込んだポークプレート。添えたライスとの相性抜群のシチュー仕立てにしました。
「ハニーチポトレ チキンウイング」はメキシコ料理には欠かせない香辛料「チポトレ」と、蜂蜜を組み合わせた特製ソースに絡めたフライドチキンウイング。チポトレならではのスモーキーな辛さと蜂蜜の奥深い甘みのコンビネーションをお楽しみいただけます。
また、これらメニューと相性ピッタリのドリンクとして、テキーラをベースに、マンゴーピューレとパイナップルジュースをシェイクした新感覚のマルガリータカクテル「マンゴーマルガリータ」、濃厚なマンゴーピューレとさっぱりしたパイナップルジュースをミックスした、お子様にも飲みやすいノンアルコールカクテル「マンゴークーラー」をご用意しました。
「トニーローマ」メキシコキャンペーン 「Vamous todos a celebrar !」 概要
◆ キャンペーン名：
Vamous todos a celebrar !（バモス トドス ア セレブラール／みんなでお祝いしよう！）
◆期間：
2025年9月16日（火）～10月19日（日）
◆ 販売メニュー
・ 「メキシカン チリポーク」 2,920円
・ 「ハニーチポトレ チキンウイング」 1,780円
・ 「マンゴーマルガリータ」 （アルコール）1,350円
・ 「マンゴークーラー」（ノンアルコール） 780円
※価格はいずれも税込
◆ 販売店舗：
トニーローマ 国内各店
・ 六本木店（東京都港区六本木5-4-20）
・ 三番町店（東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町 1階）
・ 幕張WBG店（千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブダイニング3階）
・ イオンモールKYOTO店（京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階）
・ 沖縄美浜店（沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
トニーローマ 店舗一覧
・六本木店
東京都港区六本木5-4-20 ロアビル横
03-3408-2748
・三番町店
東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町 1階
03-3222-3440
・幕張WBG店
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブダイニング3階
043-299-3781
・イオンモールKYOTO店
京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階
075-692-2714
・沖縄美浜店
沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7
098-982-7800
