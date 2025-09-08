バーベキューリブレストラン「トニーローマ」メキシコキャンペーン「Vamous todos a celebrar !（みんなでお祝いしよう！）」

トニーローマでメキシカンタイム！メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューが登場！
開催期間：2025年9月16日（火）～10月19日（日）
開催店舗 ： トニーローマ 国内店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）

アメリカ発祥のバーベキューリブ専門レストラン「トニーローマ」 国内5店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）では、「Vamous todos a celebrar !（バモス トドス ア セレブラール）」と題し、メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューを販売するメニューキャンペーンを9月16日（火）から10月19日（日）までの期間、開催します。
　








　
キャンペーン名「Vamous todos a celebrar ! 」とはメキシコ語で「みんなでお祝いしよう！」の意。9月16日のメキシコ独立記念日に合わせ開催するもので、メキシコ大使館専属シェフ監修のもと、トニーローマらしいメキシカンメニュー4品（フード2品、ドリンク2品）を販売します。
　
「メキシカン チリポーク」は、メキシコで多用されている唐辛子「グアヒージョ」を使用し、テキーラをベースに丁寧に煮込んだポークプレート。添えたライスとの相性抜群のシチュー仕立てにしました。
「ハニーチポトレ チキンウイング」はメキシコ料理には欠かせない香辛料「チポトレ」と、蜂蜜を組み合わせた特製ソースに絡めたフライドチキンウイング。チポトレならではのスモーキーな辛さと蜂蜜の奥深い甘みのコンビネーションをお楽しみいただけます。
　


メキシカン チリポーク







ハニーチポトレ チキンウイング



　
また、これらメニューと相性ピッタリのドリンクとして、テキーラをベースに、マンゴーピューレとパイナップルジュースをシェイクした新感覚のマルガリータカクテル「マンゴーマルガリータ」、濃厚なマンゴーピューレとさっぱりしたパイナップルジュースをミックスした、お子様にも飲みやすいノンアルコールカクテル「マンゴークーラー」をご用意しました。
　


マンゴーマルガリータ







マンゴークーラー



　　　
「トニーローマ」メキシコキャンペーン　「Vamous todos a celebrar !」 概要
　
◆ キャンペーン名：
　Vamous todos a celebrar !（バモス トドス ア セレブラール／みんなでお祝いしよう！）
◆期間：
　2025年9月16日（火）～10月19日（日）
◆ 販売メニュー
　・ 「メキシカン チリポーク」　2,920円
　・ 「ハニーチポトレ チキンウイング」 1,780円
　・ 「マンゴーマルガリータ」 （アルコール）1,350円
　・ 「マンゴークーラー」（ノンアルコール） 780円
　※価格はいずれも税込
◆ 販売店舗：
　トニーローマ 国内各店　
　　・ 六本木店（東京都港区六本木5-4-20）
　　・ 三番町店（東京都千代田区三番町6-4　ラ・メール三番町 1階）
　　・ 幕張WBG店（千葉県千葉市美浜区中瀬2-6　WBGマリブダイニング3階）
　　・ イオンモールKYOTO店（京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階）
　　・ 沖縄美浜店（沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7）
　
　
