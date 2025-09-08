ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」 HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベント開催決定！

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』が2025年10月30日（木）に発売されることを記念したコラボイベントを2025年11月中から開催することが決定いたしました。

「ドラゴンクエスト アイランド」で現在開催中の「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」は、「ドラゴンクエスト」シリーズ第1作目～3作目までのロトシリーズの世界がモチーフとなっており、登場するモンスターや覚える特技など、リアルとデジタルを融合させて表現したドラゴンクエストの世界を自分の身体で冒険することができる世界でたった1つのアトラクションです。

今回のコラボイベントでは、より多くの冒険者たちにHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』の世界観と「ドラゴンクエスト アイランド」をお楽しみ頂けるイベントを企画しております。詳細は、続報にてお知らせいたします。

■コラボイベント 概要

開催期間：

2025年11月中から

内容：

HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』の世界を楽しめる様々なイベントを企画。詳細は続報にてお知らせいたします。

HP：

https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX