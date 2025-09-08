ブランディングの課題に対して1時間単位でアドバイスや専門的知見を得られる、ブランディングのスポットコンサルティングサービスの提供開始

Acebrand LLC

ブランディングの戦略立案から実行までトータルでブランディングサービスを提供するAcebrand LLC（本社：東京都千代田区、CEO：辻真理子）は、2025年9月8日より、ブランディングの課題に対し専門家によるコンサルティングを1時間3万円（税抜）でご利用いただけるブランディングのスポットコンサルティングサービスを提供開始いたします。Acebrandは「アートとサイエンスの力で、真善美のあるブランドを創造して事業成長を加速させる。」をミッションに掲げており、大企業から中小企業、スタートアップまで様々な企業がより気軽に迅速にブランディングに関する課題に対してコンサルティングを受けることができるように、シンプルな料金プランを開発いたしました。

【ブランディングのスポットコンサルティングサービス概要】

・料金：1時間3万円（税抜）

・実施形態：電話・WEB・対面（※都内の本社であればお伺いしてコンサルティングを実施することも

可能です）

・コンサルティング領域：ブランディング、PR、広告

お申し込みはHP (http://acebrand.co.jp) の問い合わせフォーム (Contact)よりお願いいたします。

【コンサルティング領域の例】

１.ブランドアイデンティティ開発

ネーミング、ロゴ、パーパス、MVV、ブランドコンセプト開発

２.マーケティング

市場調査、口コミ分析、消費者インサイト分析、定量・定性調査、従業員サーベイ、ブランド調査、マーケティング戦略立案、B2Bマーケティング、アンバサダーマーケティング

３.ブランド戦略立案

ブランド戦略立案、ブランドワークショップ

４.コーポレートブランディング

コーポレートブランディング、リブランディング、各種制作物作成

５.インターナルブランディング

心理的安全性に特化した企業文化策定、インターナルブランディング、MVV開発、社内コミュニケーション施策、各種制作物作成、M＆A・事業承継後のインターナルブランディング

６.PR、広告

PR戦略、各種プロモート、メディアプラン、ブランド広告制作

７.ファンマーケティング

ブランドロイヤリティ向上施策、ファンコミュニティ設計と運営、ファンミーティングなどイベントの企画と運営

８.海外ブランドのアダプテーション

アダプテーション戦略、トランスクリエーション（広告制作）、翻訳

９.スタートアップブランディング

ネーミング、ロゴ、MVV、カルチャーデック開発、起業家のウェルビーイング（メンタルヘルス）プログラム

など。

【Acebrandについて】

Acebrandはアートとサイエンスを駆使するブランディングエージェンシーとして、戦略立案からPR・広告まで全方位ブランディングを実行することでクライアント企業のブランド及びビジネスを発展させる支援を行っています。VUCAの時代で企業が成功を収めるためには、これまで以上にブランド主導ビジネス、つまり、ブランドの信念や価値観を軸に企業文化を構築して社内外へ発信し、その理念に沿った事業戦略を立案して製品・サービス・顧客体験を提供し、ブランドの世界観に従ってビジネス活動全般を行う仕組みを構築することが重要です。

Acebrandでは、ブランドの目指すべき姿を定義する「brandscope」など独自の手法を用いて、調査分析からブランド戦略立案、クリエイティブ開発、PRや広告、従業員エンゲージメントを高めるインターナルブランディングまでトータルブランディング・サービスを提供しています。

詳細は、http://acebrand.co.jp をご覧ください。

【CEOプロフィール】

辻真理子

早稲田大学法学部を卒業後、外資系ブランディングコンサルであるEnterprise IGに入社し、自動車メーカー、電子機器メーカー、製薬会社、不動産デベロッパー、IT企業、消費財メーカー、外資系ブランドなど多数のコーポレートブランディング、商品ブランディングプロジェクトに参画。その後、サマンサタバサのプレス（広報、企画）を経て株式会社電通に入社。SoftBank mobileのマーケティングと販促業務に従事しながらSoftbank HawksのTVCM、新聞、雑誌 /屋外広告、街ジャック、PR、店頭コミュニケーションなど360°全てのタッチポイント（顧客接点）でコミュニケーションを手掛ける。Wieden+KennedyでGoogleを担当した後、博報堂に入社しグローバル・ラグジュアリーブランドのTiffanyを担当。2012年に独立。GAFAのうち3社のアカウント担当で得た知見を活かし生成AIやSaaSなどIT企業、自動車メーカー、都市銀行、製薬会社、ラグジュアリーブランド、外資系小売ブランドなどのブランディング/マーケティング、宣伝広告案件に従事。

Acebrandは、シンプルな料金プランのスポットコンサルティングサービスを展開することで、大企業から中小企業、スタートアップまで、ブランディングに興味のある様々な会社様のブランドとビジネスに貢献できるよう努めて参ります。