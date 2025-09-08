ハンディ＆スティックの2Way仕様！最大15,000Paでしっかり吸引するコードレスクリーナー「DY-105」が9月4日楽天zepancarにて販売開始。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、カーケア用品を展開する楽天市場内の自社ショップ「zepan car」にて、2025年9月4日より新商品のハンディクリーナー「DY-105」の販売を開始しました。
本製品はハンディとスティックの2Wayで使い分けが可能で、ソファや机の上、高い場所の掃除に対応しています。最大15,000Paのパワフルな吸引力で重たいゴミからペットの抜け毛までしっかり吸引！
コンパクトな一台でお家の隅々までお掃除。充電式なのでコンセントの場所を気にせずお使いいただけます。
【商品概要】
型番：DY-105
主な素材：本体とノズル ABS
メッシュフィルター：SUS304ステンレス、ABS
定格電圧：11.1V
定格出力：100W
モーター速度：90,000rpm
真空度：ノーマルモード 8,000Pa・パワーモード 15,000Pa
使用可能時間：ノーマルモード約25分・パワーモード約12分
バッテリー容量：2000mAh
充電時間：約3.5時間（USB電源 5V 2.0A）
集じん容積：150ml
本体サイズ：約58mm×338mm（直径×高さ）
本体重量：約527.3g（スタンドキャップ装着時）
約485.5g（スタンドキャップ脱着時）
付属品：本体×1、2in1隙間ノズル、延長パイプ×2、フロアヘッド×1、Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
製造国：中国
販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-dy105/
【商品の特徴】
・ハンディ＆スティックの2Way仕様
掃除する場所によって使い分けが可能。
・最大15,000Paの超吸引力
パワフルな吸引力で食べこぼしやペットの毛をしっかり吸引！
・便利なUSB-C充電式
充電式なのでコンセントの場所を気にせず使える
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329122&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329122&id=bodyimage2】
【販売店舗情報】
ショップ名：zepan car
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜関連リンク＞
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/
◇X https://x.com/zepan_jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329122&id=bodyimage3】
配信元企業：鑫三海株式会社
