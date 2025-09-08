ACリニアモーターの世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2025-2031年予測
非接触駆動技術による次世代モーション制御の中核
ACリニアモーターは、電磁誘導を用いて直線運動を実現する電動機であり、機械的接触が不要な構造を有する。従来の回転モーターに比して、摩耗部品の削減、応答速度の高速化、位置精度の向上といった特徴を備える。コイル（一次側）と永久磁石を用いた可動子（または固定子）から構成され、冷却機構やフィードバックセンサーと組み合わせることで、高精度・高加減速のモーション制御が可能となる。
特にAC駆動方式のリニアモーターは、サーボ制御との親和性が高く、FA機器、半導体製造装置、医療機器などでの導入が進む。高純度環境での低振動動作、微小位置決めに対する高い再現性、油脂不要の環境性能といった要件に応える製品群として、工場自動化とグリーン製造の双方で注目されている。
精密製造業と省人化ニーズの交差点に位置する駆動部材
ACリニアモーターは、主として電子部品・半導体・ディスプレイなどの精密組立工程、搬送システム、医療分析装置における高精度位置決め・繰返し制御用途で活用されている。とりわけ半導体製造装置分野では、微細化プロセスへの対応や歩留まり向上要求により、摩擦レス・高スループットを両立するリニアモーターへの置き換えが加速している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルACリニアモーター市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.0％と予測されており、2031年には市場規模が8.3億米ドルに達する見込みである。これは、アジア地域を中心とした電子・精密加工産業の設備投資回復に加え、EV駆動制御や医療検査機器など非伝統分野への用途拡大が背景にある。
図. ACリニアモーター世界総市場規模
図. 世界のACリニアモーター市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ACリニアモーターの世界的な主要製造業者には、Yaskawa Electric、Bosch Rexroth、Rockwell Automation、Sanyo Denki、Mitsubishi、Tecnotion、HAN'S Motor、Parker、FANUC Corporation、Siemensなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約38.0%の市場シェアを持っていた。
高加減速・無給油・高応答性が競争の基軸
ACリニアモーター市場では、製品性能において「可動部の軽量化」「磁場制御の最適化」「発熱抑制構造」などが差別化の焦点となっている。また、ドライバとの統合設計や制御ソフトウェアの進化により、機器全体の応答性と制御性を最適化するソリューション型提案が進む。
一方で、希土類磁石など主要材料の価格変動が調達安定性に影響を与える局面もあり、代替素材や磁石配置の工夫によるコスト最適化も技術革新の一部となっている。
スマートファクトリーの中核を担う駆動技術へ進化
今後のACリニアモーターは、センシング・予知保全・エネルギー回生といった機能を備えたインテリジェントデバイスとしての進化が求められる。また、工場のモジュール化・セル生産への移行、医療・ロボティクス分野における精密制御ニーズの高まりなど、導入分野の横展開が期待される領域も広い。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Flat Plate Type
U-Shaped Slot Type
Cylindrical Type
用途別セグメント：
Robots
Machine Tools
Semiconductor and Electronics
Printing Equipment
Medical Devices and Others
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
プレスリリース詳細へ