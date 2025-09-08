ウエハープローブ装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（完全自動型、半自動型）・分析レポートを発表
2025年9月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ウエハープローブ装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ウエハープローブ装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のウエハープローブ装置市場は2023年にXXX百万ドルと評価され、2030年にはXXX百万ドルに達すると予測されます。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれています。
半導体研究センターによれば、2022年の世界半導体製造装置市場規模は1,090億米ドルであり、中国本土、台湾、韓国の合計市場シェアは70％以上を占めています。北米、欧州、日本の合計は23％であり高性能コンピューティング、AI、クラウドコンピューティング、サーバー、5G、電気自動車（EV）などが成長の主要な推進要因となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
ウエハープローブ装置は、半導体製造におけるテスト工程で重要な役割を果たす装置です。本レポートでは、産業チェーン全体の発展を俯瞰するとともに、主要な応用分野を以下のように整理しています。
● 医療機器分野：完全自動および半自動のプローブ装置が導入されており、高精度な医療電子部品の検査に活用されています。
● 太陽光発電デバイス分野：再生可能エネルギー市場の拡大に伴い、セルやモジュールの品質検査に需要が高まっています。
● RFエレクトロニクス：通信機器向け部品の小型化・高周波化に対応するため、精密な検査装置の採用が進んでいます。
● その他分野：自動車用半導体や産業用途など幅広い分野で利用されています。
________________________________________
地域別市場動向
● 北米・欧州：政府の半導体産業支援策や消費者意識の向上により、堅調な成長を示しています。特に次世代通信や車載半導体の需要拡大が寄与しています。
● アジア太平洋地域：世界市場を牽引しており、中国が中心的な役割を果たしています。旺盛な国内需要、政策的支援、製造基盤の強さが成長を後押ししています。日本、韓国、台湾も技術革新と投資拡大により市場競争力を維持しています。
● 南米・中東・アフリカ：まだ市場規模は小さいものの、インフラ整備や電子産業の拡大に伴い、中長期的な成長可能性が高い地域です。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは以下の観点で市場を包括的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売台数、収益、タイプ別シェアを計測。完全自動と半自動の2分類で成長率を予測しています。
2. 産業分析：政策、技術革新、消費者動向を俯瞰し、市場成長を左右する要因と課題を提示しています。
3. 地域分析：各地域の政策、経済状況、インフラ、消費者需要を考慮し、成長機会を特定しています。
4. 市場予測：収集データに基づき、2025～2030年の市場需要と成長率を予測しています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
● 企業分析：Micronics Japan （MJC）、FormFactor、Technoprobe、Japan Electronic Materials （JEM）、MPI Corporation、SV Probe、Hprobeなど、主要メーカーの財務状況、製品ポートフォリオ、戦略が評価されています。
