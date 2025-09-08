城端線・氷見線観光列車「べるもんた」×OJICOのコラボレーションTシャツが登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、城端線・氷見線観光列車「べるもんた」とのコラボレーションTシャツが登場いたします。9月9日（火）から道の駅 雨晴にて限定販売いたします。

【べるもんた×OJICO】

JR西日本商品化許諾済

富山県の氷見線・城端線を走る観光列車「べるもんた」こと「ベル・モンターニュ・エ・メール」がモチーフ。

「べるもんた」は車窓からの美しい眺めも有名で、沿線の観光スポット「雨晴海岸」にちなんでフロントは雨、バックは晴れになっており、奥には立山連峰も！

ゴールドのプリントで「べるもんた」の上品さを表現しました。

〇商品詳細

商品名：べるもんた×OJICO

価格： こども/3,900円(税込4,290円) おとな/5,100円(税込5,610円)～

サイズ：こども/全1サイズ（110-120cm） おとな/全5サイズ(S・M・L・LL・3L)

カラー：ネイビー

素材等：綿100%、日本製

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

商品についてのお問い合わせ先

道の駅 雨晴

TEL：0766-53-5661

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/新村

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：yohei@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。