阪神タイガース「2025 JERA セントラル・リーグ」甲子園歴史館での優勝特別展示について ～優勝ペナント・トロフィーを展示、優勝記念カードを配布～

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する甲子園歴史館では、阪神タイガースが「2025 JERA セントラル・リーグ」で優勝したことを記念し、同館で開催中の企画展「本塁打」で、優勝ペナント、優勝トロフィーなどの優勝特別展示を9月11日（木）から実施します。

さらに、優勝特別展示に先駆けて明後日9月9日（火）から、甲子園歴史館にご入館の方、甲子園球場スタジアムツアーにご参加の方、または併設する「BE-STADIUM KOSHIEN」のご利用者を対象に、先着合計4万名様に優勝記念ロゴをデザインした全22種類の「優勝記念カード」を配布します。

優勝特別展示及び優勝記念カード配布の概要は次のとおりです。

【優勝特別展示・優勝記念カード配布の概要】

1 優勝特別展示

【期間】

9月11日（木）～2026年2月1日（日）

※実施期間は延長、または短縮する場合があります。その場合は、甲子園歴史館ホームページでお知らせします。

【展示内容】

・「2025 JERA セントラル・リーグ」優勝ペナント

・「2025 JERA セントラル・リーグ」優勝トロフィー

・優勝記念品

・館内での優勝記念ロゴ装飾

・2025シーズンを振り返る特別映像（期間中に追加予定）など

※期間中に展示内容が変更になる場合があります。

2 優勝記念カードの配布

【期間】9月9日（火）～

【配布内容】優勝記念カード（全22種類）

【配布数量】先着合計4万名様（なくなり次第配布を終了します。）

【配布対象】

（1）甲子園歴史館

甲子園歴史館にご入館の方、または阪神甲子園球場スタジアムツアーにご参加の方

※招待券・前売券・株主優待券・団体でご入館の方を含みます。

※スタジアムツアー参加者には、甲子園歴史館入館時にお渡しします。

（2）BE-STADIUM KOSHIEN（甲子園歴史館併設）

2種セット又は3種セットをご利用の方

※セットメニューも1回のご利用とカウントします。

※特別料金設定日は3種セット1,500円（特別料金）のみ

◆ 甲子園歴史館 営業のご案内

＜営業時間＞

10：00～18：00（3月～10月）

※11月～2月は10：00～17：00

※入館は閉館時間の30分前まで

※催物の開催等により変更する場合があります。

＜休館日＞

月曜日（試合開催日、祝日を除く。）

年末年始（2025年12月26日～2026年1月3日）

メンテナンス休館（2026年2月2日～2月6日）

＜入館料＞

おとな900円、高校生700円、こども500円

◎お問合せ 0798-49-4509（営業時間に限る。）

◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/

◆ BE-STADIUM KOSHIEN 営業のご案内

＜営業時間＞

10：00～19：00（3月～10月）

※11月～2月は10：00～18：00

※受付は営業終了時間の20分前まで

※催物の開催等により変更する場合があります。

＜休館日＞

月曜日（試合開催日、祝日を除く。）

年末年始（2025年12月26日～2026年1月3日）

メンテナンス休業（2026年2月2日～2月6日）

＜料金＞

3種セット1,200円、2種セット900円 ほか

※特別料金設定日は3種セット1,500円（特別料金）のみ

◎お問合せ 0798-42-6970（営業時間に限る。）

◎ホームページ https://be-stadiumkoshien.hanshin.co.jp/

