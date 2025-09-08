トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井博美）は、グループの持続的な成長を目指し、新中期経営計画「TOPY Active & Challenge 2027」で掲げるガバナンス強化の一環として、内部統制・リスクマネジメント強化のための組織改定を2025年10月1日に行うことをお知らせいたします。

従来、独立していたリスクマネジメントの統制部門と監査部門の両機能を同一部門に集約しリスクの一元管理体制を強化することで、リスクの早期発見および迅速な課題への対処能力を向上させ、トピー工業グループの内部統制・リスクマネジメントの実行性を高めてまいります。

トピー工業グループは、今後もガバナンス体制の強化・企業価値の向上に向けた取り組みを推進してまいります。



変更内容の詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

















