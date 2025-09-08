トピー工業連結子会社 「九州ホイール工業株式会社」社名変更のお知らせ

トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、社長：石井博美、以下「トピー工業」）の連結子会社である九州ホイール工業株式会社（本社：福岡県京都郡、社長：中正幸、以下「九州ホイール工業」）は、2025年10月1日に「トピー工業九州株式会社」へ社名を変更いたします。

今回の変更は、トピー工業グループにおけるアルミホイール事業の一体感を創出し、さらなる企業価値向上を目指すためのものです。今後、トピー工業九州株式会社は、アルミホイール事業のマザー工場として高付加価値製品の生産を担うとともに、他のトピー工業グループのアルミホイール生産拠点を支援していくことで、グループ全体のアルミホイールのグローバル生産・販売の拡大を図ってまいります。

トピー工業グループは、新中期経営計画「TOPY Active ＆ Challenge 2027」の副題に「『One トピー』で新たな価値創造！」を掲げており、今回の社名変更は『Oneトピー』実現のための1つのステップです。今後もトピー工業グループは、組織の垣根を取り払いグループとしての一体感を醸成するとともに、グループの幅広い事業活動を掛け合わせることでシナジーを生み出し、新たな価値を創造してまいります。



■新社名：トピー工業九州株式会社（英文 TOPY INDUSTRIES KYUSHU, LIMITED）

■旧社名：九州ホイール工業株式会社（英文 KYUSHU WHEEL KOGYO, LIMITED）

■変更日：2025年10月1日（水）







