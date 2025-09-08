BRISK STAND「切ったやつ ダブルパティ」×「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」コラボ実施

濃厚なのにさっぱりのデザート感、そしてなめらかな食感で、 食後にぴったりの“〆アイス”が、日本一のハンバーガー店とコラボ！

BRISK STAND「切ったやつ ダブルパティ」ご購入で 「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」をプレゼント 全国14店舗にて 9 月 １2 日（金）より期間限定

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）の「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」と、株式会社BRISK STAND（代表取締役：添田 有吾）が運営するハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」とのコラボレーション企画を実施します。2025年 9月 12 日（金）～10 月 9 日（木）の期間中に「切ったやつ ダブルパティ」をご購入の方3,920名様に「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」をプレゼントします。









「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味でご好評をいただいています。一般社団法人日本味覚協会の協力のもと、20代～50代の男女118名を対象に「食後に合うアイス」に関する調査を実施したところ、約 86.4％の人が“食後に合う”と回答しました 。本調査では、食後に求められるアイスの味の特性を明らかにし、その結果「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」がその特性に合致し、食後にふさわしいアイスとして高く評価される結果となりました。今般、人気のハンバーガー店「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」の人気メニュー「切ったやつ ダブルパティ」をご購入の3,920名様(1日先着10名様×28日間×14店舗)に「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」をプレゼントします。

本コラボ企画により、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」が食後にぴったりの“〆アイス”であることをご体感いただくことで、濃い味の食事の締めくくりとしての新たな食シーンをご提案します。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※ ブルガリア菌 2038 株とサーモフィラス菌 1131 株を組み合わせた乳酸菌

「切ったやつ ダブルパティ×明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」実施概要

実施期間 ：9月12日（金）～10月9日（木）

実施店舗 ：「BRISK STAND」の全国各地14店舗

対象商品 ：「切ったやつ ダブルパティ」

数 量：各店舗対象商品を店内注文＆飲食した先着10名様/日

「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」とは

「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」は、2025年6月13日（金）～15日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催した『グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025～』という全国の人気ハンバーガー店が世界を目指して競うフードスポーツ大会で優勝を飾った人気のハンバーガー店です。10月にアメリカ・インディアナポリスで開催される世界最大級のフードスポーツイベント「World Food Championships」ハンバーガー部門への日本代表出場権を獲得しました。

BRISK STAND 公式HP：https://brisk-stand.com/







