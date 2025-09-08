こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自治体DXの新ステージへ。効率化とセキュリティを両立するネットワークをご紹介― 地方自治情報化推進フェア2025に出展 ―
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2025年10月8日（水）・9日（木）に幕張メッセで開催される「地方自治情報化推進フェア2025」へ出展します。
総務省は2025年3月、「情報セキュリティポリシーガイドライン」を改定し、新たな三層分離モデル「α’モデル」を規定しました。今回の改定では、マイナンバー利用事務系における画面転送方式や無線LANの利用要件といった運用ルールが示され、自治体職員の業務における利便性とセキュリティの両立が図られることで、自治体DXは一層加速していくことが見込まれます。
こうした背景から、自治体情報ネットワークには、これまで以上に高い安定性と柔軟性が求められています。そして、基盤となるネットワークには、職員の働き方改革や来庁者向けサービスの向上に欠かせないだけでなく、災害時にライフラインとして機能する強靭で安定した環境の整備が必要です。
そこで本展示会では、「自治体DXのさらなる加速へ」をテーマに、ローカルブレイクアウトでα’モデルへの移行を可能とする当社のクラウドサービス「Allied SecureWAN」についてご紹介。セキュアなWAN環境の特長に加え、実際にご利用いただいているお客様の事例も併せてお伝えします。
さらに、庁内業務の効率化とセキュリティの両立を実現する無線LAN環境の整備や、本庁舎・分庁舎を効率的に一元管理できるソリューションについてもご案内します。
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/631/117072/117072_web_1.png
■アライドテレシス出展内容
【テーマ】
「自治体DXのさらなる加速へ」
＜ガイドライン改定のポイントとα’モデルへの移行支援＞
・クラウド活用・業務効率化に最適なα’モデルを安全に実現（Allied SecureWAN）
・LGWAN系・マイナンバー利用事務系にも利用できる安全なネットワーク分離（仮想ブラウザ）
＜庁内外の無線LAN環境整備＞
・安全かつ安定して利用できる庁内無線LAN（AWC）
・観光誘致や災害対策に役立つ公衆無線LAN
・遠隔から防犯・防災として活用できるネットワークカメラの導入
（協力出展：アクシスコミュニケーションズ株式会社／セーフィー株式会社）
＜自治体DXの実現に向けたネットワークのポイント＞
・本庁舎及び分庁舎ネットワークの効率的な運用管理（AMF PLUS）
・ネットワーク情報の可視化（Vista Managerシリーズ）
・多彩なセキュリティ対策をワンストップで提供（Net.CyberSecurity）
出展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/j-lis2025/
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
