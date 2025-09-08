e-dash、【9/17～9/19開催】「第7回 脱炭素経営 EXPO【秋】」に出展

e-dash株式会社

CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」を提供するe-dash株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山崎冬馬、読み：イーダッシュ、以下「当社」）は、2025年9月17日(水)～9月19日(金)に幕張メッセで開催される「第7回 脱炭素経営 EXPO【秋】」に出展します。

今回の展示では、2025年8月1日に三井物産の事業を統合した新サービス「e-dash CFP」をはじめ、排出量の可視化から削減までを一気通貫で支援する「e-dash」、サプライチェーンのESGデータを収集・分析する「e-dash Survey」なども、デモや企業・自治体の導入事例を交えてご紹介しますので、ぜひこの機会にご来場ください。

展示概要

展示会名：第7回 脱炭素経営 EXPO【秋】

参加方法：事前登録制 (参加費：無料)

会 期：2025年9月17日(水)～9月19日(金)10：00～17：00

会 場：幕張メッセ 7ホール (〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1)

出展小間：E24-36

主 催：RX Japan株式会社

・事前登録はこちら(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/register.html)

・当社の出展情報はこちら(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.e-dash%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-34eabd8e-1adb-44d7-a24c-4d0ef0489570.html#/)

当社ブースの見どころ

「e-dash」で効果的なScope 1・2・3対応を

事業を通じたCO2排出量（Scope 1・2）とサプライチェーン排出量（Scope 3）を管理するクラウドサービス、排出量の削減に向けたアドバイザリーや削減施策実行のご支援、各種開示対応のコンサルティング、さらにはCO2排出量算定業務で発生する事務作業をアウトソースできるサービス等、幅広くご用意。事例とともに、e-dashの強みをぜひ聞きに来てください。

「e-dash Survey」でサプライヤーエンゲージメントを最大化

Scope 3の一次データ化や人権侵害リスクの可視化など、サプライチェーンのESGデータ収集からアクション実行までを支援する「e-dash Survey」。データ収集を効率化するサーベイツールと、専門家によるコンサルティング支援により、サプライヤーエンゲージメントを最大化します。ESG情報開示やリスク管理の実効性を高める「e-dash Survey」の活用イメージをぜひ体感ください。

「e-dash CFP」でカーボンフットプリントを競争力に

製品単位のカーボンフットプリントの算定・分析・報告をワンストップで支援する「e-dash CFP」。製品単位のGHG排出量算定ツールと専門家によるコンサルティングにより効率的な排出量の算定・管理をサポートいたします。製品カーボンフットプリント算定に関わるあらゆるニーズにお応えする「e-dash CFP」の導入を、この機会にぜひご相談ください。

提携パートナーとの取り組み紹介

当社は全国約220の提携金融機関や全国の自治体と連携し、地域企業への脱炭素化支援にも力を入れて取り組んでいます。ブースではこうした金融機関や自治体との取り組みの他、パートナー企業と互いの強みを掛け合わせて提供する様々なサービスについてご紹介します。

セミナー内容

脱炭素・ESGに関するお役立ち情報を10分間のミニセミナーでお届けします。

事前のお申し込みは不要ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

会場案内図

「e-dash」とは

「e-dash」は、CO2排出量削減への取り組みを総合的にサポートする三井物産発のサービスプラットフォームです（※1）。

脱炭素の第一歩であるCO2排出量の可視化については、電気やガス等のエネルギーの請求書をアップロードするだけで、事業を通じたCO2排出量（Scope 1・2）を自動で簡単に算出するなど、計算の手間を削減しながら正確なデータを蓄積できる仕組みを提供しています。サプライチェーン排出量（Scope 3）についても、ソフトウェア上で手軽に算出・可視化が可能です。

さらに、CO2排出量の可視化に留まらず、三井物産のネットワークも活用しながら、CO2排出量削減の各種施策の実行を支援します。

※1：三井物産、CO2排出量可視化・削減クラウドサービスを提供する「e-dash株式会社」を設立（2022年3月1日）

e-dash株式会社 会社概要

設立：2022年2月7日

株主：三井物産株式会社、みずほイノベーション・フロンティア株式会社（株式会社みずほフィナンシャルグループの100%子会社）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4‐8‐18 赤坂JEBL6階

代表取締役社長：山崎冬馬

事業内容：

▼CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」の開発・運営

▼カーボンクレジットのマーケットプレイス「e-dash Carbon Offset」の運営

▼サプライチェーンのESGデータ収集・分析・アクション実行支援サービス「e-dash Survey」の運営

▼カーボンフットプリント算定サービス「e-dash CFP」の運営

▼カーボンニュートラルを加速させるメディア「accel.」の運営

▼国内企業における環境対策情報の検索サイト「accel.DB」の運営

【お問い合わせ先】

e-dash株式会社

