エクセリオ、石狩市民スポーツまつりを協賛　地域の健康づくりに貢献

X-Elio Japan株式会社- エクセリオは「コミュニティ・ネイチャープラン」の一環で、9月7日開催のイベントを協賛- 同プログラムは、エクセリオが事業展開する地域の福祉向上を目的としている

2025年9月8日―再生可能エネルギー事業を専門とする世界的企業であるエクセリオは、北海道石狩市の豊かな地域文化を祝う恒例コミュニティイベント「石狩市民スポーツまつり」を協賛しました。本イベントでは、マラソン大会やソフトボール大会、ウォーキング、子供向けアクティビティなど、多様なスポーツ活動が実施されました。また、参加者を対象とした抽選会や、鮭などの地元産品の試食会も開催されました。石狩市スポーツ協会主催したこのイベントには、地元から約3,500名の方々が参加しました。

今回の協賛は、エクセリオが推進する「コミュニティ・ネイチャープラン」の一環です。本プログラムは、事業を展開する地域社会に前向きな影響を与えることを目的としており、健康づくり、地域社会への参画、自然・地域文化の振興に重点を置いています。

エクセリオの日本カントリーマネージャー、ルイス・ペレサグア（Luis Perezagua）は次のように述べています。「エクセリオと地域社会との共通の価値観を体現する石狩市民スポーツまつりを支援できることを大変嬉しく思います。この協賛は、プロジェクト用地とその周辺地域、地域の皆さまへの深いコミットメントの証です。事業を展開する地域に長期的な価値を提供することが、私たちの基本理念の一つです」

日本での豊富な実績

エクセリオは2012年の日本進出以来、全国各地で再生可能エネルギープロジェクトを展開し、すでに393MW以上の発電所を建設し、2050年までのネットゼロ実現という日本の目標達成に貢献してきました。さらに390MW以上の太陽光発電および蓄電プロジェクトが、現在様々な開発段階にあります。

■エクセリオについて：

エクセリオは、再生可能エネルギープロジェクトの開発に特化したブルックフィールド社傘下の企業です。スペイン、イタリア、ドイツ、米国、日本、オーストラリア、中南米、中東でグローバルに事業を展開しています。20年の実績と3GW以上の発電所建設の経験を持つ世界的企業として、持続可能性の向上、温室効果ガスの削減、気候変動対策に積極的に取り組んでいます。

