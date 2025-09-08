歴代コラボビックリマン出荷数No.1(※)の人気シリーズ「鬼滅の刃マンチョコ」から、絶賛公開中『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をテーマにした新商品！名シーンがビックリマンで今蘇る。

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、2025年10月21日に、「ビックリマンチョコ」シリーズとして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が絶賛公開中のアニメ「鬼滅の刃」とのコラボ商品『鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞』を発売いたします。

「鬼滅の刃マンチョコ」シリーズとしては、第5弾となる待望の新商品です。2020年の初登場以来大ヒットを記録し、歴代コラボビックリマン出荷数No.1(※)の「鬼滅の刃マンチョコ」シリーズ、今回は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をテーマにした描き起こしシール全24種を封入いたします。炭治郎や柱たち、上弦の鬼たちが、ビックリマンならではのタッチで表現されます。サクサク食感のウエハースチョコと合わせてエンターテインメント菓子の世界を、ぜひお楽しみください。

※ 自社調べ

●商品パッケージ（全2種）●封入シール一例（全24種）

ノーマルシール

シークレットシール一部ご紹介

●商品特長- アニメ『鬼滅の刃』×『ビックリマンチョコ』夢のコラボ第5弾が「無限城編」で新登場です。- 『鬼滅の刃』とビックリマンによる約2年ぶりのコラボ商品です。- 景品シールは全24種- 品質は、サクサク食感のウエハースチョコ。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2514_1_526715e4ff928b54929d80efae12e9e0.jpg?v=202509080127 ]

●ビックリマンチョコ＜悪魔VS天使シリーズ＞は2025年で40周年

1977年に発売され、「人を驚かせ、ビックリさせる」というコンセプトのもと生まれたビックリマン。

当時から、おまけのシールが封入されており、発売当初は「どっきりシール」と呼ばれる「電気コンセント」や「こぼれたインキ」など、子どものいたずら心をくすぐるような写実的なイラストのシールでした。

ビックリマンが大ヒット商品となるきっかけとなったのが、1985年に発売された「悪魔VS天使シリーズ」です。スーパーゼウスをはじめとするキャラクターがデザインされ、ストーリー性を持たせたりヘッドシールを入れたりしたことで収集意欲を刺激。ピーク時には年間約4億個を販売し、アニメ化・マンガ連載などで一大ブームを築きました。2025年は1985年の発売から40周年の記念イヤーとなります。

