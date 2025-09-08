2-メルカプトエタノール市場分析レポート：売上高、成長率、競合環境2025
2-メルカプトエタノールとは何か？―化学合成の現場を支える高機能中間体
2-メルカプトエタノール（2-Mercaptoethanol）は、分子内にヒドロキシル基とチオール基の両方を有する有機硫黄化合物であり、その独特な構造により、還元性、親水性、反応性の高さを併せ持つ化学中間体である。主に、ポリマーの架橋剤、界面活性剤の原料、生化学研究におけるタンパク質の変性剤、また製薬・農薬分野での中間原料として広範に利用されている。水溶性が高く、また酸化防止剤としても機能するため、特殊な化学工程において不可欠な素材である。特に、分子生物学の分野では、RNA分解酵素の抑制や還元環境の維持に利用されており、研究・医療の最前線でその重要性を増している。化学合成の精密化が進む中で、2-メルカプトエタノールの用途は年々多様化しており、今後も広範な分野において不可欠な役割を果たすと予想される。
市場ニーズはどこにあるのか？―高機能性素材への需要拡大が市場を牽引
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル2-メルカプトエタノール市場の成長2025-2031」によると、2-メルカプトエタノール市場は、予測期間2025年から2031年にかけてCAGR（年平均成長率）6.0%という堅調な成長が見込まれており、2031年には市場規模が1.2億米ドルに到達すると予測されている。背景には、化学・製薬・バイオ分野を中心とした高機能素材へのニーズの高まりがある。特にバイオテクノロジーの進展により、試薬・分析用途での需要が増加傾向にあり、グローバルの研究開発投資の増加が市場を後押ししている。また、農薬やコーティング材などの応用分野でも、反応性と安定性を両立する中間体としての役割が期待されている。中でもアジア太平洋地域においては、人口増加と工業化の進展により、医薬品・化学製品の需要が年々高まっており、2-メルカプトエタノール市場にとって成長ポテンシャルの高い地域とされる。
図. 2-メルカプトエタノール世界総市場規模
図. 世界の2-メルカプトエタノール市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造はどうなっているか？―寡占化が進む高付加価値領域
2-メルカプトエタノール業界は、技術的な製造難易度と安全性・環境性への配慮が求められるため、参入障壁が比較的高く、限られた企業による寡占的な市場構造が特徴である。実際、2024年時点において世界のトップ3企業（Sunion Chemical & Plastics、BASF、Chevron Phillips Chemical）が売上ベースで約73.0%の市場シェアを占めている。これは、製造ノウハウ・サプライチェーン・法規制対応などにおいて、グローバル企業が優位性を持っていることを示している。また、製品自体が高機能かつ高純度を要求されるため、製造工程における一貫管理や品質保証体制の有無が競争力を大きく左右する。近年では、ESGへの対応やグリーンケミストリーへの転換も課題となっており、環境負荷の少ない製造プロセスを確立できる企業が、今後の競争で一歩抜きん出る可能性がある。
市場を動かす要因と今後の展望は？―高機能素材とバイオ産業の進化が鍵
