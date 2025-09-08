¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°Û¿§¤Î¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£ÇúÃÂ¡ª¡ª¡Ø¥·¥çー¥É¥épresents À©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡Ù¡¡¥É¥é¥ÞÀ©ºî¸½¾ì¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈá°¥¤òÉÁ¤¯¡ª
¡Ø¥·¥çー¥É¥épresents À©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡Ù
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¡£¹·î£±£´Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿¼Ìë£°¡§£²£µ～£°¡§£µ£µ¡Ê´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¡Ë
¥É¥é¥ÞÀ©ºî¸½¾ì¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈá°¥¤ò¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥çー¥É¥épresents À©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡Ù¤¬£¹·î£±£´Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë£°»þ£²£µÊ¬¤è¤ê£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡Ú¤ß¤É¤³¤í¡Û
¢¡¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¡¢Ä¹²ó¤·¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥È£±£µÊ¬
ËÜºîºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥é¥¹¥È¤Ë»ê¤ë£±£µÊ¬´Ö¤Î¡ÈÄ¹²ó¤·¡É¥ï¥ó¥«¥Ã¥È»£±Æ¡£
¥Ó¥ë²°¾å¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æ°¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¼þÊÕ¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤ÈÂ³¤¤ÇÂª¤¨¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ©ºî¸½¾ì¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤ò±ï¤Î²¼¤Ç»Ù¤¨¤ë¡ÈÀ©ºîÉô¡É¤Îµ¡Å¾¤ÈÂÎÎÏ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È´¶Æ°¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡²£·¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÊüÁ÷£³£°Ê¬¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤ÅÀÉÁ¥·ー¥ó¤äÎ¢Êý¤Î¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥çー¥É¥é¡×¡¢¡ÖÀ±¤Î»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¥·¥¢¥¿ー¡×¤Î£²¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÇÛ¿®¡£Æ±¤¸À¤³¦´Ñ¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¡ª
ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥·¥çー¥É¥é¥¢¥ïー¥É2025¡ÙÂç¾Þ¼õ¾Þºî¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢Æ±¥¢¥ïー¥É¡Ö½Ð±é¼Ô¾Þ¡×¤Ë¤âµ±¤¤¤¿½÷Í¥¡¢¿åÅçËãÍýÆà¡£¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÆù¤ÈÆù¡×¡Ö¤ªÀÅ¤«¤Ë¡×¤Ê¤ÉÆ±¤¸À¤³¦´Ñ¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â²á¹ó¤Ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡ÈÀ©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡É¤òÇ®±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë·àÃæ¤Î½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Î¶¥öºê¥ß¥Ä¥ëÌò¤ò¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢¤½¤Ð½è¡Ö±ÛÏ©¡×¤ÎÂç¾¡¦¾¾ºêÌò¤òÈÓÅÄ´ðÍ´¡¢±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖÀ±»Í±ÇÁü¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦¹õÅÄÌò¤òÈî¸å¹î¹¡Ê¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡Ë¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥·¥çー¥É¥é¥¢¥ïー¥É2025¡Ù¤Ç½Ð±é¼Ô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºãÌÚæÆ¹ë¡¢²ÖÌø¤Î¤¾¤ß¡¢»°Âð¼ëè½¡¢º´Æ£Îµ¤â½Ð±é¡£ºãÌÚ¤Ï·àÃæ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë£Ö¥·¥Í¥Þ¡Ø¶ËÆ»¾ÃÌÇ16¡Ù¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡¦¶ÌÌÚÌò¡¢²ÖÌø¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦½ÕÉ÷¥Î¥¾¥ßÌò¡¢»°Âð¤Ï¡Ö±ÛÏ©¡×¤ÎÌ¼¡¦ÆàÈþÌò¡¢º´Æ£¤Ï¥Ñ¥ó¥×¥¤¥Ã¥È¼ÒÄ¹Ìò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖÀ±»Í±ÇÁü¡×¤ÇÀ©ºîÃ´Åö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿åÅç¡Ê¿åÅçËãÍýÆà¡Ë¤Ï¡¢£Ö¥·¥Í¥Þ¡Ø¶ËÆ»¾ÃÌÇ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¼ÒÄ¹¤Î¹õÅÄ¡ÊÈî¸å¹î¹¡Ë¤«¤é¿·´ë²è¤Î¡Ö½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÁ´£µ£°ÏÃ¡×¤ÎÀ©ºî¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£ÆÍÁ³Âà¿¦¤·¤¿¼Ò°÷¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¼ÄµÜ¡ÊÎëÌÚ»Ö±ó¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶ÈÌ³¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÁáÂ®¡¢´ÆÆÄ¤ÎËü¾æ¡Ê¿ÜÆ£¸ø°ì¡Ë¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃæÀ¾¡Ê¹âÌÚ¾¡Ìé¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¥í¥±¥Ï¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¿åÅç¡£Ëü¾æ¤Ï¥Ó¥ë²°¾å¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤òÍ¼ÍÛ¤¬Íî¤Á¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë´û¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤¬¸«¤¿¸¸±Æ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¼ç±é¤ÎÎ¶¥öºê¥ß¥Ä¥ë¡Ê¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤ò¸á¸å£·»þ¤Ë¤ÏÁ÷¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿åÅç¤éÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÄãÍ½»»¡¢Á´£µ£°ÏÃ¤ò£±½µ´Ö¤Ç»£±Æ¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢·Þ¤¨¤¿»£±ÆºÇ½ªÆü¡£¥Ó¥ë²°¾å¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÎËü¾æ¤é¤Ï¼çÌò¤Î¥ß¥Ä¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¼Â¤Ï¥ß¥Ä¥ë¤Ï¡È¤¢¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤ò½µ´©»ï¤Ë¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Í¼ÍÛ¤¬Íî¤Á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¤¡¢£±È¯ËÜÈÖ¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤¬£±£°Ê¬¸å¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¥Ó¥ë¤Î²¼¤Ë¤Ï¥ß¥Ä¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬²¡¤·¤«¤±¡¢ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿åÅç¡£¤µ¤é¤Ë¶áÎÙ¤Î¤½¤Ð½è¡Ö±ÛÏ©¡×¤ÎÂç¾¡¢¾¾ºê¡ÊÈÓÅÄ´ðÍ´¡Ë¤Ø¤Î¼Õºá¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¤¥Ã¥È¡×¤Î¿·¿Í¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦·ë¾ë¡Ê¾¾¾ëô¥¡Ë¤È¥«¥á¥é¥Þ¥óÃæÀ¾¤È¤Î¾×ÆÍ¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î½ÕÉ÷¥Î¥¾¥ß¡Ê²ÖÌø¤Î¤¾¤ß¡Ë¤¬Ãæ¿È¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÁ°¤ËËÜÊª¤Î¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤¬Ê®½Ð¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÃæ¡¢½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë----¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¿åÅç¤é¤ÏÍ¼ÍÛ¤¬ÄÀ¤à¤Þ¤Ç¤ËÌµ»ö¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥·¥çー¥É¥é¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï¡Û
Ã¯¤â¤¬Æ°²è¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢È¯¿®¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢»É·ãÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡££²£°£²£´Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢£²²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£µÇ¯¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤·¡¢£´·î£±£¶Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÀ±¤Î»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¥·¥¢¥¿ー¤È¤Ï¡Û
ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÐÍ¥£³£²Ì¾¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÂÀÅÄ¥×¥í¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¤ò¡¢¼Çµï¤òÈ¯¿®¤¹¤ë·à¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£Ã«¸ý¹±Ê¿¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥·¥çー¥É¥é¥¢¥ïー¥É2025¡ÙÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¢¡µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¡Ã«¸ý¹±Ê¿¥³¥á¥ó¥È
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ©ºîÉô¡×¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤«¡¢Àµ³Î¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï±ÇÁü¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»£±Æ¾ì½ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤ªÊÛÅö¤ä¼ÖÎ¾¤Î¼êÇÛ¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÃÏÌ£¤Ê¤â¤Î¡£¡Ö²èÌÌ¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬±ÇÁü¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿½½¿ôÇ¯Á°¡¢¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÀ©ºîÉô¤Ï¸½¾ì¤Î¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎµìÍèÅª¤Ê¥¸¥§¥ó¥Àー´Ñ¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¾ÈÌÀ¡¢Ï¿²»¡¢Èþ½Ñ¡¢°áÁõ¡¢¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¿¦¿Í¤Ç¡¢³§¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼«¿È¤Î»Å»ö¤Î¤ß¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ÏÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£°¤¯¸À¤¨¤Ð¡ÖÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤Ð¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Î½¸ÃÄ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤ÊÍ·¤Ó¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢·ö²Þ¤¬µ¯¤¤¿¤éÃçºÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ©ºîÉô¤Î»Å»ö¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÌÀ³Î¤Ê¶èÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡Ã£¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÊü¤êÅê¤²¤¿Ì¾¤âÌµ¤»Å»ö¤¬»³ÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò²ó¼ý¤·¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬À©ºîÉô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º¬²ó¤·¡¢¸ò¾Ä¡¢·èÃÇ¡¢¼Õºá¤ÎÏ¢Â³¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³ëÆ£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤ê¹þ¤à·ä´Ö¤âÌµ¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö¼ÂÌ³¡×¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÌµ¿ô¤Î¼êÂ³¤¤Î¾å¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Îµð¾¢´ÆÆÄ¤¬¡¢»£±Æ¤Î¼ÙËâ¤À¤«¤éÌ±²È¤Î2³¬¤ò¼è¤ê²õ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌ±²È¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤òÌÄ¤é¤·¡¢¸ò¾Ä¤·¡¢¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿Ã´Åö¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿¸Î¤½¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤¤¤ä¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤ò´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Çº£¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¡¢Âç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÀ©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¤Î°ì¿Í¡£Èà½÷¤Ï»Å»öÁê¼ê¤«¤é¡¢¤Ê¤¼À©ºîÉô¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Î30Ê¬¤òÀ§Èó¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÍË¤Î¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÇò¤µ¤ÏÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ç±é¡¡¿åÅçËãÍýÆà¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÉ½Âê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥çー¥É¥é¥¢¥ïー¥É¤ÇÂç¾Þ¤È½Ð±é¼Ô¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤âÍÆñ¤¤¤Î¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ²½¤Þ¤Ç¡ª¤´Ë«ÈþÂ³¤¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±¤¸±ÇÁü¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯Êý¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤È½Ð±é¼Ô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬Á´°÷ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¿§¤ó¤ÊÂç¿Í¤¬Æ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¹²ó¤·¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤ëµ¤Ê¬¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
¡Ö¥·¥çー¥É¥é presents À©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë0»þ25Ê¬～0»þ55Ê¬
¢¨´ØÀ¾¥íー¥«¥ë
¢¨ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Æ゙¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢TVer¡¦ABEMA¤Æ゙¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¸ø¼°HP¡§ https://www.asahi.co.jp/mizushimasan/
PR¡§ https://youtu.be/0JlJYFJQaUM
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡ÖÀ©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡×ËÜÊÔ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¥·¥çー¥É¥é¡×¡ÖÀ±¤Î»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¥·¥¢¥¿ー¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¡ª
ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ô£±¡¡£¹·î£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þ
¡ô£²¡¡£¹·î£±£°Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀ©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï²¼µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡https://www.youtube.com/watch?v=IcvdrTvrTk0
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
½Ð±é ¿åÅçËãÍýÆà
ºä¸ýÀéÀ²¡¡髙荑Î´µÈ¡¡
¿ÜÆ£¸ø°ì¡¡¹âÌÚ¾¡Ìé¡¡²¼Â¼Ì¤¶õ¡¡ÂÀÅÄÍ£¡¡·ª»³±Ñµ¹¡¡Æâ³¤À¿»Ò
¿®ÀîÀ¶½ç¡¡ÆâÆ£¹¥Èþ¡¡¡¡ÃæÂ¼¼éÎ¤¡¡ÎëÌÚ»Ö±ó¡¡¾¾¾ëô¥¡¡ÈÓÅÄ´ðÍ´¡¡
äªÎé¡¡²¬ºÚ¡¹»Ò¡¡ÂçÀîÍ¥±©¡¡Ë¨°¦¡¡ÂçÅÄÏ©¡¡ÂçÀ¾¤±¤ó¤±¤ó¡¡ÅÄÃæ³Ø¿Í¡¡ËÜ¶¶µ±æÆ
ºãÌÚæÆ¹ë¡¡²ÖÌø¤Î¤¾¤ß¡¡»°Âð¼ëè½¡¡º´Æ£Îµ
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡ÊÍ§¾ð½Ð±é¡Ë¡¡Èî¸å¹î¹¡ÊÆÃÊÌ½Ð±é¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð Ã«¸ý¹±Ê¿
À©ºî¶¨ÎÏ ¥×¥í¥°¥ì¥¹¡¡ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
À©ºîÃøºî ABC¥Æ¥ì¥Ó
