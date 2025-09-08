¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥Ð¥ì¥¨¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¬¥é2025¡¿¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥À¥ó¥µー¤ÈÌ¤Íè¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤Î¶¦±éÉñÂæ¤¬²Ú¤ä¤«¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
£··î27Æü(Æü)¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬Âçºå¤Ë½¸¤¤¡¢¡Ø¥Ð¥ì¥¨¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¬¥é2025¡¦Âçºå¸ø±é¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1Éô¤Ï¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ì¥¨¥¬¥é¥³¥ó¥µー¥È¡¢Âè2Éô¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤è¤êーÀã¤Î¾ð·Ê¤È¤ª²Û»Ò¤Î¹ñー¡¿¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È°ìÈÌ¶¦±é¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¶¦±é¡¢¤ÈÂê¤·¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1Éô¡ÖBallet Gala Concert¡×ー¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¶Â±ãー
1.¡Ö¥Ñ¥ê¤Î±ê¡×¤è¤ê¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥
´ÑµÒ¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¡¢¥Ñ¥ïー¤È¥¹¥Ôー¥É¤ËËþ¤Á¤¿ÍÙ¤ê¡£ÇúÈ¯Åª¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹âÍÈ´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³×Ì¿¤Îº²¤òÅÁ¤¨¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢³×Ì¿¤Îº²¤òÅÁ¤¨¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿²¬Â¼ÈþÊâ¡¦¿¹ÀîÎé±û
2.¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤è¤ê
¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Á¡ºÙ¤Ç½é¡¹¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥Ñ¥É¥É¥¥¡£
°ìÊâ¤º¤Ä¿´¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ê¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¥°¥Ã¤È¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¡¿ÅìÌî¿ðÀ¸¡¦»°¶¶¾¢
3.¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡×Âè3Ëë¤è¤ê¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹á¤êÉº¤¦¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥È¥ê¡¢¥Ð¥¸¥ë¤Î¾ðÇ®Åª¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Õ¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤¬ßÚÎö¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬½ËÊ¡¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¸ÆµÛ¤ÎÂ·¤Ã¤¿Æ°¤¡¦²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢°µ´¬¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿¶¶ËÜÍ¼Ó¡¦Rafael Urazov
The lost memory
4.¡ÖThe lost memory¡×
¤³¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÁÏºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£µ²±¤Î¤æ¤é¤®¤ä¡¢¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë´¶¾ð¤ò¡¢¿ÈÂÎ¤Ç¸ì¤ë¥½¥íºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿Veronica Segovia Torres
5.¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¯¥¹¡×
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¯¥¹¤ÈÎø¿Í¥Õ¥êー¥¸¥¢¤Îå«¤¬¡¢Èþ¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤°¦¤È´õË¾¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥ê¥Õ¥È¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»ëÀþ¤ÎÃæ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿¿¼¤¤´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢µÒÀÊ¤Î¶õµ¤¤µ¤¨¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤¥¢¥Àー¥¸¥ª¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿ÉÙÂ¼µþ»Ò¡¦Æ£ÌîÄª±û
¥Ú¥¢―¡¦¥®¥å¥ó¥È
6.¡Ö¥Ú¥¢―¡¦¥®¥å¥ó¥È¡×
½é¸«¤Ç¤â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸À¤ä´¶¾ð¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤Î¥À¥ó¥µー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÅÜ¤ê¡×¤È¡Ö³ëÆ£¡×¤òÉ½¸½¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Âçºî¤Î°ìÉô¤ò´Ñ·à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¿¶ÉÕ¤À¤«¤é¤³¤½ºÝÎ©¤Ä¡¢¿ÈÂÎ¤È¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿¾×·â¤¬Á¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿Æ£ËÜ²ÂÆá»Ò¡¦Christian Bauch¡¦Veronica Segovia Torres
7.¡Ö¥³¥Ã¥Ú¥ê¥¢¡×Âè3Ëë¤è¤ê¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥
ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¸«¤»¤ë¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î³Î¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Þú¤à¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢µÒÀÊ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿ËÌÌîÀ»Æà¡¦ÏÆÄÍÍ¥
¡Ö½Õ¤Î¿å¡×¤è¤ê¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥
8.¡Ö½Õ¤Î¿å¡×¤è¤ê¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥
¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÇ®¤«¤ÄÂçÊÑ²Ú¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥Õ¥È¤È¹â¤¤Ä·Ìö¤¬ÉñÂæ¤òÌöÆ°¤µ¤»¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤¬¸÷¤ËËþ¤Á¤¿Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Ì¿ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÍÙ¤ê¤¬¡¢µÒÀÊ¤Ë¤â½Õ¤ÎÂ©¿á¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿ðýÃ«°Ë¿¥¡¦Kennedy Ballard
9.¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¥ó¡×¤è¤ê¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥
ÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¤«¤éÉñÂæ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¡£¥À¥¤¥¢¥Ê¤Ï¡¢²óÅ¾¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò´°àú¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï»×¤ï¤ºÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¥ó¤âÄ·Ìö¤Î¹â¤µ¤È½ÀÆðÀ¤¬°µ´¬¡£¶õÃæ¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊµÝ¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¤ëÆ°¤¡¢¥Ýー¥º¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¥ó¤é¤·¤¤ÌîÀÌ£¤ÈÀöÎý¤¬¶¦Â¸¡£
¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×½Ö´Ö¤Î¥»¥ó¥¹¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¡¿ºç¸¶É´Ë¨Æà¡¦¾®³Þ¸¶¾Í¿¿
Âè2Éô¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×-Àã¤Î¾ð·Ê¤È¤ª²Û»Ò¤Î¹ñー¡¿¥×¥í¥À¥ó¥µー¡ß°ìÈÌ¶¦±é¥À¥ó¥µー
³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤¬Âè2Éô¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤òÉ®Æ¬¤Ë¶âÊ¿Åü¤ÎÀº¤È¤ª²Û»Ò¤Î¹ñ¤Î²¦»Ò¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥¤Î¾ìÌÌ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ì¥¨¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¬¥é¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê±éÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÊ¿Åü¤ÎÀº¤Ë¤Ï¾®ÎÓ°¦Î¤¡Ê±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¹ñ¤Î²¦»Ò¤Ë¤ÏÃæÈøÂÀÎ¼¡Ê±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡ËÂ¾¡¢·×12Ì¾¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¬¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤³¤Î±éÌÜ¤ò¥êー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤è¤ê£±.
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤è¤ê£².
°ìÈÌ¶¦±é¥À¥ó¥µー¤¿¤Á
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¬¥é2025¡×Îý½¬´ü´ÖÃæ¡¢°ìÈÌ¶¦±é¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤Ï¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ì¥¨¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤·¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÊÌ¤Î¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ç³Ø¤ÖÈà½÷¤¿¤Á¤ÏËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥×¥í¥À¥ó¥µー¤ÎÍñ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£±é½Ð¡¿¹½À®¡¿¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥êー¥É¥À¥ó¥µー¤Î¡ÖÉÙÂ¼µþ»Ò¡¦Æ£ÌîÄª±û¡×¤Ë¤è¤ëÈ¯°Æ¤Ç¡¢¶¦±é¥À¥ó¥µー¤Ï¡ÖÀã¤ÎÀº¡¦Ãæ¹ñ¡¦°±Å«¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¦²Ö¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤Î5ºîÉÊ¤ËÅ¬µ¹ÇÛÌò¤µ¤ì¡¢Ã»¤¤¥ê¥Ïー¥µ¥ë´ü´Ö¤ÎÃæ½¸¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÎý½¬Æ°²è¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¥·ー¥È¤Ç·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´¤Èµ»½Ñ¤ÎÎ¾Êý¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Ç¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¡¢ºîÉÊ¤¬°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤è¤ê£³.
±é½Ð¡¿¹½À®¡¿¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥êー¥É¥À¥ó¥µー¡¡¡ÖÉÙÂ¼µþ»Ò¡¦Æ£ÌîÄª±û¡×
ÉÙÂ¼µþ»Ò¡¦Æ£ÌîÄª±û¤¬¥êー¥É¥À¥ó¥µー¤È¤·¤ÆËÜ¸ø±é¤Î±é½Ð¡¿¹½À®¡¿¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¦¤Ë¹á¹Á¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ç¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆó¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î»ØÆ³¤äºîÉÊ¹½À®¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢½Ð±é¼Ô¤ÏÃø¤·¤¤À®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½Ð±é¼Ô¤ò°ì¤Ä¤Î¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ëÎÏÎÌ¤È¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á½Ð±é¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹Ç®¤¤»ØÆ³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥êー¥É¥À¥ó¥µー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤è¤ê£´.
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤è¤ê£µ.
¥êー¥É¥À¥ó¥µー¾Ò²ð
- ¥Ð¥ì¥¨¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¬¥é¤È¤Ï
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Ð¥ì¥¨¸ø±é¤Ç¤¹¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»É·ã¤äÃç´Ö¡¦·Ð¸³¤äÀ®Ä¹¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤¿¼ÔÆ±»Î¤Çºî¤ëºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¶¦¤Ë¡¢Åý°ì¡¢Ä´ÏÂ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥À¥ó¥µー¡¦Ì¤Íè¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¬½¸¤¤¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÉñÂæ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¬¥é2025¡×³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Æ½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª