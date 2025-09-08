【イベントレポート】Paintnote、初の「サポスケユーザー会」を開催！現場向けスケジュール管理クラウド「サポスケ」利用企業200社突破記念

Paintnote株式会社

Paintnote株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：藤井友輝）は、自社が提供する現場向けのスケジュール管理クラウド「サポスケ」のユーザー企業を対象とした初のユーザー会「サポスケユーザー会」を2025年8月29日（金）に開催いたしました。

今回のユーザー会は「他社でサポスケどう活用しているの？～事例共有&交流会～」をテーマに、サポスケを導入している企業の活用事例の紹介や、DX推進に関する意見交換、ユーザー同士の交流を目的に、導入企業10社限定での現地開催に加え、遠方の参加者にはオンライン配信を行ったハイブリッド形式で実施。当日は、合計で20名を超える参加者にご参加いただきました。

■開催背景

サポスケは2023年のリリースから2年で導入企業200社を突破し、日々ご利用いただいているユーザー企業様から以下のような声を多くいただいてきました。

・「他社の活用事例を知り、自社の業務改善に役立てたい」

・「異業種交流を通じてDXの新たな可能性を模索したい」

・「ビジネスパートナーや新たな事業のヒントを見つけたい」

・「サポスケ開発元のPaintnoteメンバーと、将来の展望を議論したい」

こうした声を受け、リリース当初から構想していたユーザー会を、ついに実現する運びとなりました。当日は、サポスケの効果的な活用事例の紹介をご利用いたいている企業同士で共有していただいたり、サポスケで実現する未来についてお話いたしました。今後も定期的にユーザー会を開催し、ユーザー企業同士の学び合いとDX推進の加速を支援してまいります。ご好評につき、第二回「サポスケユーザー会」は2025年9月26日（金）18:00～Paintnoteオフィス（五反田）での開催を予定しています。

■イベント内容と参加者の反応

ユーザー会は「他社でサポスケどう活用しているの？～事例共有＆交流会～」をテーマに、以下のプログラムで実施されました。

・サポスケ活用事例の共有 有志のユーザー企業より、自社でのサポスケ活用方法を発表。他社の事例を知ることで、業務改善のヒントを得られると好評をいただきました。

・Paintnoteからのご案内 プロダクト責任者より、今後の開発ロードマップや機能改善の方向性を紹介。参加者からは「ユーザーの声が直接反映される場になって嬉しい」、「今後のサポスケの行く先が見え、とても楽しみになった」との声が寄せられました。

・交流会 業界を超えた参加者同士の交流が行われ、新たなネットワーク構築のきっかけとなりました。

参加者からは、以下のようなお声をいただきました。

株式会社タクミサービス 浅野様「サポスケの導入経緯やご利用状況を伺い、大変参考になりました。コロナ以降オンラインの便利さもありますが、直接お話しすることの意義を改めて実感しております。普段お話しできないスタッフの皆様とも交流でき、遠方からの参加も有意義なものとなりました。

株式会社クリーンアンドグリーン 木内様「当日はペイントノートの皆様とお話しする時間が中心となりましたが、お話自体は大変有意義でした。ユーザー同士が交流できる場は非常に貴重で、次回はさらに充実した時間となるよう工夫できればと思います。」

グローバルコミュニティ株式会社 石垣様「現地参加でなかったですが、画面越しで他社様の活用方法や貴社様からの機能説明による新たな発見・学びがありました。今後の運用に活用してきたいと思います。非常に有意義な企画であり共に過ごせた時間を大変有難く感じております。」

■代表取締役 藤井友輝 コメント

「初めてのユーザー会を開催し、多くの企業様にご参加いただけたことを大変嬉しく思います。サポスケは“導入して終わり”ではなく、ユーザー同士のつながりや学びを通じて価値を広げていくサービスです。今後も皆さまと共に、より良いプロダクトとコミュニティを育てていきたいと考えています。」

■サポスケについて

サポスケは管理者がスタッフの予定を決めている企業を中心に、専門工事・ビルメンテナンス・訪問看護/介護・イベント運営・人材派遣・警備など幅広い業種で導入されている現場向けのスケジュール管理クラウドです。管理者がスタッフの予定を組む際に、従来Excelやホワイトボードで行われていた煩雑なスケジュール管理・共有を、シンプルな操作で効率化します。スケジュールを最適に運用することで、限られた人員でより多くの業務をこなせるようになり、業務効率化と売上向上を同時に実現。導入企業は200社を超え、現場で働く人々の生産性向上と働き方の改善を支援しています。

■Paintonote株式会社について

代表者：代表取締役社長 藤井 友輝

設立：2019年7月

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目11-9 五洋ビル 6F

企業URL：https://corporate.paintnote.co.jp/

事業内容：現場仕事向けスケジュール管理クラウド「サポスケ」および塗料販売店向けクラウド型サービス「Paintnote」「Paintnote EDI」の開発・運営