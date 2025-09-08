TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定！夢限大みゅーたいぷ「チューニング」アニメーションMVも公開！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、バンドリ！プロジェクトのTVアニメ新シリーズであるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定したことについてや、夢限大みゅーたいぷの新曲「チューニング」のアニメーションMVを公開したことをお知らせいたします。
■TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定！
2026年に、バンドリ！プロジェクトのTVアニメ新シリーズであるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定いたしました。それに伴い、ティザービジュアル・ロゴを公開いたしました。
アニメーション制作：ニチカライン
音楽プロデュース：PHYZ
アニメ公式HP：https://anime.bang-dream.com/yumemita/
■夢限大みゅーたいぷ「チューニング」アニメーションMV公開！
新曲「チューニング」のアニメーションMVを、夢限大みゅーたいぷ公式YouTubeチャンネルにて9月7日(日)22時より公開いたしました。
「チューニング」
作詞：仲町あられ、千石ユノ、堀江晶太
作曲：千石ユノ、堀江晶太
編曲：堀江晶太、千石ユノ
アニメーション制作：ニチカライン
ご視聴はこちら：https://youtu.be/rkpYy32ik7E
※今回ご案内いたしました事項について、それぞれの内容は予告なく変更する場合がございます。
■「BanG Dream!(バンドリ！)」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。
2025年10月からは新作ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が決定、また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。
