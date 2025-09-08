¡Ø¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È»ØÆ³¤Î¶èÊÌ´ð½à¡ª¡©»åÅç»ÔÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¼è¾ÃÅùÀÁµá»ö·ïºÇ¹âºÛÈ½·è¡ÊÎáÏÂ7Ç¯9·î2Æü¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶ÛµÞ²òÀâ¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ò9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ
Ï«Ì³¤ÎË¡Î§ÌäÂê¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í Ë¡Î§»öÌ³½êÀ¥¹ç¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§À¥¹ç ¹§°ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È»ØÆ³¤Î¶èÊÌ´ð½à¡ª¡©»åÅç»ÔÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¼è¾ÃÅùÀÁµá»ö·ïºÇ¹âºÛÈ½·è¡ÊÎáÏÂ7Ç¯9·î2Æü¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶ÛµÞ²òÀâ¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò¡ÖÌµÎÁ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶ÛµÞ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÎáÏÂ7Ç¯9·î2Æü¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö»åÅç»ÔÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¼è¾ÃÅùÀÁµá»ö·ï¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î³ºÅöÀÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÛµÞ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö·ï¤ÎÆó¿³È½·è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò½Å¤¤Ë¼º¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¼è¾Ã¤¹»ÝÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÎáÏÂ7Ç¯9·î2Æü¤Ë½Ð¤¿ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î³ºÅöÀ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Æü¡¹Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¼Ò°÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤ÇÃåÌÜ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Î¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ØÆ³¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¶èÊÌ´ð½à¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¼Ò°÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤µ¤Þ¡¢¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤ÎÊý¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
☑¡¡º£²ó¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬¼¨¤·¤¿¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î³ºÅöÀ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤
☑¡¡º£²ó¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬¼¨¤·¤¿¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È»ØÆ³¤Î¶èÊÌ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤
☑¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¼Ò°÷¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
☑¡¡º£²ó¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±µÚ¤Ó¼ÍÄøÈÏ°Ï¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://forms.gle/GoMWRTZcnWcAZCSt7
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00¡¡¢¨¿½¹þ¡ºÀÚ¤Ï9·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
³«ºÅÊýË¡¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Zoom¤ÎURL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅöÆü¤Ï¥»¥ß¥Êー³«»Ï15Ê¬Á°¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
¼õ ¹Ö ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¨Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö»Õ¾Ò²ð
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍË¡Î§»öÌ³½êÀ¥¹ç¥Ñー¥È¥Êー¥º
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡¡À¥¹ç ¹§°ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë
¡Ú·ÐÎò¡Û
¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è½Ð¿È
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È
»ÊË¡½¤½¬58´ü¡Ê¿À¸Í½¤½¬¡Ë
¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²Ê¸½Âå·Ð±Ä³ØÀì¹¶¡ÊMBA¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë½¤Î»
¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¸å´ü²ÝÄøË¡³ØÀ¯¼£³ØÀì¹¶¹âÅÙÀìÌçÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥È¥Ã¥×¥íー¥äー¥º¥×¥í¥°¥é¥à¡Ëºß³ØÃæ¡Ê¶¥ÁèË¡[ÆÈÀê¶Ø»ßË¡]Àì¹¶¡Ë
Ê¼¸Ë¸©ÊÛ¸î»Î²ñÉû²ñÄ¹¡ÊÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙ¡Ë
¡Ú¿¦Îò¡Û
¶¨ÏÂÁî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÂçºå¡Ë¶ÐÌ³
»³º¬Ë¡Î§»öÌ³½ê¡Ê¿À¸Í¡Ë¶ÐÌ³
ËÜÅÄÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡Ê¿À¸Í¡Ë¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍË¡Î§»öÌ³½êÀ¥¹ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³«¶È
¿À¸Í¾¦¹©²ñµÄ½êÀìÌçÁêÃÌ°÷¡ÊÊ¿À®£²£¹Ç¯£´·î～¡Ë
¡Ú»ñ³Ê¡Û
Ï«Ì³Ä´ºº»Î(R)
ÀÇÍý»Î
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍË¡Î§»öÌ³½êÀ¥¹ç¥Ñー¥È¥Êー¥º
https://segou-partners-kigyou.com/
Ã´Åö¡§ßÀÅÄ
TEL¡§078-382-3531