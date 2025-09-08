AIエージェントで高精度にパーソナライズされた英語学習コンテンツを生成

ELSA Corp.

GoogleのAI投資部門が出資し、世界192カ国6,000万人以上が利用するAI英語力向上サービスを提供するELSA, Corp.（本社: アメリカ合衆国カリフォルニア州、日本法人代表：今尾大）は、法人向けサービス「ELSA Business」の新機能として、膨大なドキュメントやWebサイトなど複合的な情報から事業内容・職種・英語レベルに即して高精度にパーソナライズされた学習コンテンツを動的に生成する「AIエージェント Expert」をリリース致しました。日本国内では、セキュリティおよびネットワーキング分野のリーダーであり、エージェンティックAI時代の変革をリードするシスコシステムズ合同会社が、2025年8月より日本国内従業員の英語力向上のために「AIエージェント Expert」の導入を開始しています。

AIエージェントで変わるこれからのグローバル人材育成

経済産業省が2022年に行った調査では、日本企業の71.7%、外国企業の79.4%が、日本国内におけるグローバル人材の育成や確保において英語などの語学力（特に「ビジネスコミュニケーションにおける困難性」）を課題として挙げています。

一方で、日本企業のグローバル化の動きと反するように、2024年には非英語圏116カ国・地域中で過去最低の92位という調査結果を記録するなど、日本人の英語力は相対的に低下しています。

このような英語力向上の課題に対して、これまでELSAは音素レベルの発音改善・AIとの無制限の英会話・8,000以上の学習コンテンツを提供するアプリ「ELSA Speak」と、高精度なスピーチ分析を行う「スピーチアナライザー」を提供してきました。2025年より「ELSA Business」をリリースし、業界・職種・英語レベルなどに基づいてパーソナライズされた学習コンテンツを生成するなど、企業のグローバル人材育成ニーズに対応する機能の開発を加速しています。

その一環として、今回「ELSA Business」の新機能として「AIエージェント Expert」をリリースしました。この新機能では、AIエージェント技術により従来の英語研修では実現困難だった実際の事業や仕事内容に最適化された最新かつ専門性の高い学習コンテンツを提供し、学習効果の可視化も実現します。

AIエージェント Expert：事業や業務の内容を踏まえ、AIが実務に直結する英語学習を提供ELSA Business AI Agent Expert 画面イメージ

「AIエージェント Expert」は、企業の事業内容、製品、サービス、組織、専門用語などに関する膨大なドキュメントやWebサイトなどの情報を学習し、従業員一人ひとりの業務内容や職種、英語レベルに合った非常に質の高いパーソナライズされた英語学習コンテンツを動的に作成します。

企業独自のコンテクストに即しAIがチューニング: 導入企業は、ELSA Businessへの自社の文書（スライド、ドキュメント、PDFなど）のアップロード、企業ホームページなどの外部Webサイトとの連携が可能。事業内容、製品、サービス、組織、専門用語など、あらゆる企業固有の情報をAIが学習し、各企業に最適化された学習体験を提供します。

学習内容と実務の高い整合性を実現: 企業独自のコンテクストに各社員の業種、職種、英語レベルを掛け合わせ、実務に密接に関連した学習パスを提供。専門性の高い語彙や表現、常に更新される最新の業界情報にも対応した、高度にパーソナライズされたコンテンツで学習へのモチベーションを高めます。

学習効果の可視化とインサイトの分析: 管理者用ダッシュボードで、従業員の学習状況とスピーキング能力の変化を俯瞰的・直感的に可視化。さらに、AIが学習データを分析し改善につながるインサイトを提供することで、より効果的な人材育成施策に貢献します。

これらの機能により、従来の英語研修では実現困難だった「各企業・業界の業務」と「各社員の学習課題」に最適化された、実務に直結する学習体験を提供し、最短でビジネスでの成果に繋げることができます。

導入企業の声：シスコシステムズ

シスコシステムズ合同会社 執行役員 人事本部長 志津野 敦 氏

グローバルなコラボレーションを重視する当社にとって、共通言語である英語コミュニケーション能力の向上は喫緊の課題でした。

この度導入したELSA Businessにより、従業員は自身のペースで実践的な英語学習に取り組むことが可能となりました。特にAIエージェント機能は、個々のニーズに合わせた学習を提供してくれるため、従業員のモチベーション維持にも繋がると期待しています。

ELSAは、単なる英語学習ツールではなく、社員のキャリアアップ、ひいては企業の成長を支援する戦略的パートナーです。

ELSA Businessについて

”英語力の向上を通して、個人と組織に革新をもたらす”ことを目指す ELSAは、コカ・コーラ、シンガポール航空、ネスレなど世界で1,000社以上のグローバル企業に、法人向けサービス「ELSA Business」を提供しています。日本国内では、味の素社、大成建設、NTTデータグループ、YKK APなどの日系グローバル企業や、オートリブ、ニューバランスなどの外資系企業が導入しています。また、九州大学や渋谷区の全公立中学校をはじめ、国内60以上の学校法人が生徒の英語力を向上するツールとして採用しています。

会社概要

会社名：ELSA Japan 合同会社

代表者：今尾 大

事業内容：AI英会話学習アプリおよび英語力向上支援サービスの開発・提供

公式HP： https://elsaspeak.com/ja/english-for-companies/