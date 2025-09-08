【名画好き必見】1万人が注目した「名画で立体アート」が待望の販売開始！

株式会社林スプリング製作所

株式会社林スプリング製作所（愛知県名古屋市）は、ギフトショーなどの展示会で1万人超に注目された、新感覚アートキット「名画で立体アート」を販売開始いたしました。

「名画で立体アート」とは

ゴッホ「ひまわり」

「もし、あの名画を自分で描けたらいいのにな…」

「絵の具など画材を簡単に揃えられたらいのにな…」

そんな願望を叶えることができる商品がこの「名画で立体アート」です。

「名画で立体アート」は、美術未経験者など、誰でもかんたんに憧れの名画を塗って飾れる、日本初の立体アートキットです。

本製品は、凹凸のある立体素材なので、一般的な油絵よりも芸術的で深みのある仕上がりになります。思わず人に自慢したくなる、自分だけの名画を完成させることができます！

ここがスゴイ！「名画で立体アート」の3つの特徴

「名画で立体アート」には3つの大きな特徴があります。

１.美術未経験者でも簡単に描ける

「名画で立体アート」最大の特徴は美術未経験者でも美術好きでも楽しめるところです。

本製品パッケージには、かんたんマニュアル（手順書）が付属しているので、指定された色をマニュアル通りに順番に塗っていくだけで完成させることができてしまいます。

絶対無理だと思っていたあの名画を、自分の手でかんたんに描けるんです！これは体験してみるしかありませんよね！

２.必要な画材がすべて付属

そして、パッケージには、

- 立体ベース- 絵筆- 絵の具- パレット- イーゼル

といった画材がすべて付属！

そして「かんたんマニュアル（手順書）」も付いてきます。

パッケージ内展開図

絵の具は名画に合わせた色を調合済みなので、初心者でも難しく考える必要はありません。この絵の具を使うだけで、あの憧れの名画の色味をしっかり再現できるんです！

絵の具、絵筆、パレット３.高品質な立体素材で、あの名画がさらに美しく－－

さらに、本製品は素材にも非常にこだわっています。

中国の伝統技術である「泥塑（でいそ）」を用いた精巧な立体デザインによって深みのある仕上がりになります。

葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

また、石膏（せっこう）の丈夫な素材のため、長期の保管にも向いています。これなら、紙素材よりもずっと長持ちします。

展示会の反響

非常に多くの方々からお声をいただき、現在、実店舗や通販展開を準備中です。美術初心者のコンパニオンさんも完成度の高いゴッホ「ひまわり」を完成させることができました！北斎にも挑戦！3時間程度で完成しました。企画者の西島氏。ギフトショー出展時の取材写真（提供：日本経済新聞社）

今年のギフトショーでは、多くの個人、法人の来場者様からお声かけいただき大盛況でした。仕入れやオリジナル制作をご希望の法人の方は下記フォームまでお問い合わせください。

問い合わせフォーム(https://www.hayashi-spring.com/inquiry.html)（担当：西島）

お客様の声

「名画で立体アート」を体験した方からは、以下の感想をいただいています。

イベント出展告知

「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」北斎展「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」メインビジュアル

出展総数400点以上の北斎展が開催されます！

◆会期: 2025. 9 .13 (土)-11.30 (日)

◆会場: CREATIVE MUSEUM TOKYO［東京・京橋］

「名画で立体アート」一部商品を先行販売！【先行販売】葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」左：34cm×34cm、右：34cm×34cm【先行販売】葛飾北斎「赤富士」34cm×34cm[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155732/table/2_1_cc10824995a29b2c9ee0070020265f7c.jpg?v=202509080127 ]

実物のサンプルを会場に展示していますので、実際に立体感などを確かめてみてください！

「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」

公式HP：hokusai2025.jp/(https://hokusai2025.jp/)

「名画で立体アート」オンライン販売情報

左；北斎「神奈川沖浪裏」、中：ゴッホ「ひまわり」、右：ムンク「叫び」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155732/table/2_2_73246e6a6782a2c544836fe9aebd169d.jpg?v=202509080127 ]

「名画で立体アート」は、誰でもかんたんに名画を塗れるので、自分用はもちろん、友人や家族、恋人へのプレゼントにも最適です。優雅な時間をお届けします♪

今後の展開

小売店や通販など順次展開予定です。モネの名画なども計画中。

新ブランド「コレミタコトナイ」

林スプリング製作所の新開発ブランド「コレミタコトナイ」は、「こんなグッズが欲しかった！」というものを開発し、多くの人の生活を豊かにするためのブランドです。これまで計画したコレミタコトナイの製品は50以上に及び、開発品の中には特許申請、取得済の製品も多数あります。

「名画で立体アート」は、コレミタコトナイの第一弾として展開し、今後も続々と新商品の発売を計画しています。続報はPR TIMESまたはコーポレートサイトで告知いたします。

「名画で立体アート」SNS

販売元：株式会社林スプリング製作所について

他では解決できない課題に挑戦し続けて100年。

この積み重ねがわたしたちの誇りです。

1921年の創業以来、林スプリング製作所は１世紀にわたって

金属加工と精密ばね開発に取り組んでまいりました。

1970年代から生産自働化に取り組み、コンピュータ制御によるNCマシンを自社開発。

新しい生産方法の設計・開発の取り組みは、現在もなお続いています。

ここには漫然と行われる仕事はありません。

定番となった製品にも新たな課題を発見し、さらなる向上をめざす

―この姿勢こそが100年続く高い評価の基盤です。

https://www.hayashi-spring.com/