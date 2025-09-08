福井初！柿安「口福堂」監修の和菓子がオレンジBOX ベル店に登場

株式会社大津屋

株式会社大津屋（本社：福井県福井市／第三十代当主 大津屋 孫左衛門）は、オレンジBOX ベル店にて、「柿安本店」の和菓子ブランド「口福堂」の監修のもと製造された和菓子を2025年9月より本格的に販売開始いたします。販売を記念して、9月は特別価格にて販売いたします。

【取り組みの背景】

口福堂は柿安本店が全国展開する人気和菓子ブランドで、おはぎ（つぶあん、ずんだ、五穀などおはぎ商品全般）年間1,000万個以上の販売実績を誇ります。本取り組みでは、大津屋が口福堂の製法・素材・味づくりの監修を受けながら「福井の皆様に、本物の味を、より身近に」をコンセプトにオレンジBOXベル店の店頭にて製造・販売を行うという形で提供いたします。

【取り扱い商品】

- おはぎ各種（つぶあん／きなこ／ずんだなど）

- 団子各種（きなこ／みたらしなど）

- どら焼

【販売記念＆お彼岸特別キャンペーン】

2025年9月30日まで

おはぎ通常価格160～200円のところ、各種50円引き、

団子 通常価格105円～120円のところ、各種30円引きで販売いたします。

※各日数量限定、売り切れ次第終了

ぜひ、お彼岸のお供えやおやつにもご利用ください。

【監修：口福堂（柿安本店）のこだわり】

・職人が厳選した小豆を使用するなど、素材の持ち味を大切にしている。

・昔ながらの素朴さを大事に“人の手による最終仕上げ”にこだわっている。

・定番から季節限定品まで、幅広い商品

【販売店舗】

・オレンジBOX ベル店（福井県福井市）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社大津屋 広報販促チーム

メール：press@orebo.jp