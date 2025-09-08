「ふるなび」で、大阪府阪南市がひとり親家庭にクリスマスケーキを届ける支援事業の寄附受付を開始

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）はサステナビリティへの取り組みの一環として、大阪府阪南市と協働で、「ひとり親家庭にクリスマスケーキを届ける支援」を目的としたクラウドファンディングプロジェクトについて、アイモバイルが運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）を通じて寄附受付を開始しました。

本プロジェクトではひとり親家庭の子どもたちに心温まるクリスマスの体験を届けることを目的としており、阪南市内の地元の洋菓子店と協働し、ひとり親家庭にクリスマスケーキを届ける支援を行います。

《「ふるさと納税地方創生協働ラボ」の取り組みについて》

アイモバイルは令和3年に「ふるさと納税地方創生協働ラボ ※1」を設立し、その活動の一環として、これまでに茨城県つくばみらい市と4度にわたり協働し、ひとり親家庭を対象に「お米を届ける支援事業」を実施してまいりました。

その結果、これまでの支援事業及び、企業版ふるさと納税の寄附額分を合わせて【約65トンのお米を、延べ13,134家庭へ発送】いたしました。

また、直近の支援事業では、返礼品のない寄附のみの支援方法は継続しながらも、新しい取組みとして、ひとり親家庭に実際に届くお米の田植え＆稲刈り体験も、返礼品として提供いたしました。寄附者様に、実際にひとり親家庭に届くお米をつくる過程から携わっていただくことで、”支援を実感する機会”に繋げていただきたいとの思いがございます。

※1 ふるさと納税地方創生協ラボの詳細はこちら(https://www.i-mobile.co.jp/sustainability/hurusatonouzei.html)

田植え体験、当日の様子

そしてこれまでのひとり親家庭支援事業の中で培ったノウハウや支援事業スキームを活かし、今回新たに「子ども子育てまんなかのまち」を掲げる阪南市と連携することで、心の豊かさを育む取り組みを全国へ広げてまいります。

《【ひとり親家庭にクリスマスケーキを届ける】支援事業について》

【プロジェクト名】子どもたちに届ける#クリスマスケーキ未来へのバトンプロジェクト

プロジェクトページ：（ https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=879 ）

期間：2025年9月8日から2026年3月31日

■支援事業企画背景

近年、子どもたちの「体験機会」の格差は、学力や思考力にとどまらず、自己肯定感や将来への希望にも影響を及ぼしかねない重要な社会課題として顕在化しています。日本の未来を支えるためにも、この課題に取り組むことは不可欠だとアイモバイルは考えます。

とりわけ季節のイベントは機会格差が生じやすく、なかでも「クリスマス」は、周囲と同様の体験を得られないことで子どもが疎外感を抱きやすい場面の一つです。アイモバイルは、地域と企業が連携し、多くの子どもに多様な体験を届けられるよう、継続的に取り組んでまいります。

《目的》

本支援事業では、ひとり親家庭にクリスマスケーキを届けることで、子どもたちが家庭でのクリスマスを楽しむ機会を創出します。これは単なる「イベント体験の提供」にとどまらず、家族の絆や感謝の気持ち、夢や希望を育み、子どもたちの心の成長をあたたかく支えることを目的としています。

《事業スキーム》

■応援の声

ひとり親家庭の子どもたちはホールケーキを家庭で食べたことがない子が多いです。私たちの調査では、経済的な困難により、クリスマスに子どもたちにケーキやプレゼントを用意できないと答えるひとり親が５～６割もいました。そんな子どもたちに、ふるさと納税のスキームでケーキをプレゼントするこの取り組みは素晴らしいです。ケーキとともに「あなたたちのこと忘れていないよ。メリークリスマス！」と伝えてほしいです。

特定非営利活動法人 ひとり親家庭サポート団体全国協議会

理事長 赤石千衣子

JSPF 特定非営利活動法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会(https://jspf.jp/)

■大阪府阪南市について

阪南市（はんなんし）は、大阪府最南端に位置する、海と山に囲まれた自然豊かなまちです。大阪市中心部から約1時間、関西国際空港からは約20分とアクセスも良好で、穏やかな街並みとゆったりとした時間が流れます。

春の桜、夏の海水浴、冬の地酒づくりなど四季折々の観光が楽しめるほか、水なす・泉たこ・泉州玉ねぎといった特産品も魅力。子育てにも適した環境として注目されています。

大阪府阪南市で人気の返礼品

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

Mail： info@i-mobile.co.jp