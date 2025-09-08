AIで考えるミライのともだち！台湾エクセレンスがAIを活用したキャラクター生成キャンペーン『ミライフレンド』を開催

台湾貿易センター

台湾エクセレンスは、生成AIを活用したオンラインキャンペーン『ミライフレンド』を2025年9月8日(月)から10月6日(月)まで開催いたします。

本キャンペーンは、“こんなモノがあったらいいな”というアイデアをもとに、動物と家電を組み合わせた親しみやすいキャラクターをAIが生成し、参加者それぞれの「未来のともだち＝ミライフレンド」を生み出す体験型企画です。

生成されたキャラクターの中から選ばれた作品が特設WEBサイトのギャラリーで公開され、拍手ボタンで応援できるほか、SNS（X）に投稿することで豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンにも参加できます。

◼キャンペーン開催の主旨

生成AIの普及により、誰もが気軽に創造のプロセスに参加できる時代となりました。台湾エクセレンスは、製品紹介にとどまらず、「ものづくりの楽しさ」や「発想することの価値」を多くの方々に体験していただくことを目指しています。

その一環である『ミライフレンド』は、子どもから大人まで楽しめる企画として、「生活をより良くする革新」の理念を体感できる新しい試みです。暮らしを豊かにする“家電”と親しみやすい“動物”を組み合わせることで、身近な発想から未来のものづくりを体験できます。さらに、特設サイトにはクリエイティブなアイデアを広げる参考例として、受賞製品の情報も掲載しています。

◼『ミライフレンド』の遊び方

STEP1.特設サイトにアクセス

特設サイト『ミライフレンド(https://twexcellence-mirai-friend.com)』にアクセスします。

STEP2.アイデアを入力

「ミライフレンドを生成する」画面から、「ベースとなる家電」「組み合わせたい動物」「キャラクターの特徴」を選択または入力します。

STEP3.オリジナルキャラクターが誕生

入力内容をもとに、動物と家電を組み合わせた、あなただけの『ミライフレンド』がAIによって自動生成されます。

STEP4.SNSでシェアして応募

生成したキャラクターをXに投稿することで、プレゼントキャンペーンに応募できます。なお、台湾エクセレンス公式Xアカウントのフォローおよび指定ハッシュタグの記載が必須条件となります。

◼プレゼントキャンペーン詳細

本キャンペーンでは、生成した『ミライフレンド』をSNS（X）に投稿することで、抽選で豪華賞品が当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品には、台湾エクセレンス受賞製品はもちろん、自分が生成したフレンドをぬいぐるみにしたオリジナルグッズや、キャラクターをデザインした特製図書カードなど、ここでしか手に入らない特典をご用意しています。

さらに、特設ギャラリーに公開された作品に対して寄せられた「いいね！（拍手）」の合計数に応じて「フレンド賞」の当選枠が拡大する仕組みも設けています。多くの方に応援していただくほど当選のチャンスが広がりますので、ぜひご参加ください。

世界にひとりだけのフレンドを、SNSでシェアしてみんなに見てもらいましょう！

＜賞品内容＞

ミライ賞

「未来感あふれるフレンド」に選ばれた1名様にプレゼント。

・オリジナルぬいぐるみ（生成したフレンドを立体化）

・スマート空気清浄機（台湾エクセレンス製品）

フレンド賞

「親しみやすさ満点のフレンド」に選ばれた最大5名様（※）にプレゼント。

・台湾エクセレンス商品（3万円相当）

・特製オリジナル図書カード（3,000円分）

アイデア賞

「意外性バツグンのフレンド」に選ばれた5名様にプレゼント

・特製オリジナル図書カード（3,000円分）

※「フレンド賞」は、特設ギャラリーに公開された作品に対して寄せられた「いいね！（拍手）」の合計数に応じて、当選枠が拡大します。

合計200いいね！：当選枠 3名様

合計500いいね！：当選枠 4名様

合計1,000いいね！：当選枠 5名様

＜参加方法＞

STEP1.特設WEBサイトにアクセスし『ミライフレンド』を生成します。

STEP2.生成されたキャラクターの画像に指定のハッシュタグ（#ミライフレンド #台湾エクセレンス）を付けてXに投稿します。

※プレゼントに応募するには、台湾エクセレンス公式Xアカウント(https://x.com/TWexcellence_jp)のフォローが必要です。

◼キャンペーン概要

AIで考えるミライのともだち『ミライフレンド』

開催期間：2025年9月8日(月)～10月6日(月)

特設サイト：https://twexcellence-mirai-friend.com

※生成枚数が上限に達し次第、キャンペーンは終了いたします。

◼TAIWAN EXCELLENCE（台湾エクセレンス）について

台湾エクセレンス賞は、1993年に台湾の経済部（MOEA）によって創設され、台湾が誇る革新的な製品の優れた成果を顕彰することを目的としています。対象となる製品は、「研究開発」「デザイン」「品質」「マーケティング」の4つの主要評価項目に基づいて厳正な審査を受けます。加えて、「台湾製であること」も重要な選定基準となっています。 台湾エクセレンスのマークは、世界中で高品質かつ優れたデザインの象徴として広く認知されており、台湾製品のイノベーションを効果的に発信しています。

詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.taiwanexcellence.org/jp

