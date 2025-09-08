FANTA(R)がUNIVERSAL PICTURESおよびBLUMHOUSEと提携、世界的パートナーシップのもと、悪名高いホラー映画のアイコンたちが初めて集結

ハロウィン・ファン必見、新旧のホラー映画のアイコンたちが新しい限定版フレーバーを求めて復活します

アトランタ, 2025年9月8日 /PRNewswire/ -- Fanta®が欲しいと叫ぶ準備をしてください！今年のハロウィン・シーズンを前に、Fanta®、Universal Pictures、Blumhouseは、世界的なパートナーシップを結び、これまでにない恐怖とスリルをお届けします。究極のハロウィン ・ラインナップとして、ホラー界の象徴ともいえる4作品が初めて集結します。

このパートナーシップでは、ホラーのアイコンであるChucky（Chuckyシリーズ）、Freddy Fazbear（Five Nights at Freddy's 2）、The Grabber（Black Phone 2）、M3gan（M3GAN 2.0）が、1つの飽くなき欲求―Fanta®―のもとに団結します。世界中のファンは、カルトな現代のハロウィン・キャラクターたちがハロウィンに向けて繰り広げるさまざまな催しを楽しむことができます。彼らは全く異なる世界の住民ですが、今回は同じ願望を共有しています - 「Fantaが欲しい（They Wanta Fanta®）」のです。



Universalは、ホラー・アイコンたちの新たな物語として『Black Phone 2』（10月17日劇場公開）と『Five Nights at Freddy's 2』（12月5日劇場公開）の2作品を公開します。どちらの映画もホラー界のリーダー、Blumhouseの作品です。

これらのホラー・アイコンは、クラシックなFanta®フレーバーの限定版ハロウィン・コレクション・パッケージを飾るだけでなく、期間限定のChuckyフレーバー「Chucky's Punch」も追い求めています。このベリー味のFanta®は本日より世界中で発売されます。すべてのFanta®フレーバーの缶には、4つのアイコンがデザインされています。パッケージ・デザインには、Chucky（Chucky's Punch味）、The Grabber（ストロベリー味）、Freddy Fazbear（オレンジ味）、M3gan（グレープ味）があしらわれています（フレーバーとキャラクターは国や地域によって異なります）。ファンは缶の側面にあるQRコードをスキャンして限定コンテンツや体験にアクセスし、キャラクターからさらに多くの情報を得ることができます。

The Coca-Cola CompanyのFanta®担当グローバル副社長、Ibrahim Salim Khan氏は次のように述べています。「Fantaはおいしさだけを約束します。そのおいしさを楽しむのに、ハロウィンほどうってつけの機会はあるでしょうか？トリック・アンド・トリートのお祭り。一年に一度、あなたの奥底に眠る欲望が蘇る時期です。今年のハロウィンでは、Universal PicturesとBlumhouseとのエキサイティングなパートナーシップにより、伝説的なホラーのアイコンたちを初めて復活させます。彼らが戻ってきます。でも、あなたを怖がらせるためではありません。彼らはただ...Fantaが欲しい（Wanta Fanta）だけなのです！」

9月から10月、そしてそれ以降も、ファンの皆さんは目を離さないでください。限定版パッケージはもちろん、小売店、自動販売機、工場、そして実際のイベントに至るまで、Fanta®がある場所にはホラー・アイコンたちが登場する予定です。すべてはおいしいFanta®を手に入れるためです。彼らに奪われる前に、皆さんが手に入れてください！

ホラー・アイコンたちにFanta®を全部盗まれないように注意してください！Fanta®ハロウィン・コレクションのフレーバー全シリーズが全国で発売されます。パートナーシップとThey Wanta Fanta®の詳細については、https://www.fanta.comをご覧ください。

