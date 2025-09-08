商業化中国製ヒュ-マノイドロボット、東京から海外へ

東京、2025年9月8日 /PRNewswire/ -- 2025年9月10-12日、東京ビッグサイトで「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO（LTT）」が行われる。Damonグループは物流作業シーン向けの、リアルデータに基づいたAIヒュ-マノイドロボットを展示。ライン間走行、複数形状のパッケージ、多品種選別などの複雑なシーンに適合する未来の物流ソリューションを提供する。

AIヒュ-マノイドロボットとDamonシャトルスマート仕分けロボットの連携により、全自動パッケージと荷物二次選別を実現。大量のロボット物流作業データの継続的収集と、エンボディドAI技術の特性の活用により、長期にわたる継続的なトレーニングを行うことで、ロボットに絶えず「経験に基づく適応能力」を学習させる。「高速移動、高効率運搬、精密な個別包装」といった複雑で変化に富んだ物流作業に柔軟に対応し、効率と正確率も急速に向上させることで、アパレル、化粧品コールドチェーン、電子機器、リテールなど数々の業界を幅広くカバーし、各分野の物流に新しい構想とサポートを提案する。

特筆すべきは、世界的に物流自動化が高度に発達している日本市場は、物流技術の発達により、ロボットの応用範囲が広いという特徴を備えていることであり、多くの有名企業が今回のAIヒュ-マノイドロボットの物流シーン展示に非常に注目し、強い興味を示している。

Damonグループは、世界をリードする総合物流ソリューションプロバイダとして、創業以来28年間一貫して物流分野の先端技術の研究開発と革新に取り組んできた。自社内に立ち上げた世界初の物流シーンでの「AIヒュ-マノイドロボットトレーニング＆データ収集センター」で、物流分野でのエンボディドAI技術の応用を迅速に実現すると同時に、規模拡大の可能性を積極的に模索し、世界の顧客のために極めて効率的で正確で信頼性の高いスマート物流を提供し、AIの良質な生産力を世界中に広めていく。





2025年9月10-12日

東京ビッグサイト

東7館7-306 / 東4館 4-102

徳馬科技株式会社

tianshengxu@damon-group.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com