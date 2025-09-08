微生物診断機器業界の市場動向：2031年には16150百万米ドル規模に成長
2025年9月8日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「微生物診断機器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、微生物診断機器の世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.微生物診断機器とは
微生物診断機器は、血液、尿、便、唾液などの検体から細菌、ウイルス、真菌などを迅速に同定・定量する医療検査装置です。従来の培養法に加えて、PCR、質量分析（MALDI-TOF）、次世代シーケンス（NGS）、免疫測定など多様な技術が用いられています。院内感染対策、抗菌薬耐性菌の早期検出、感染症流行の予防管理などで重要な役割を果たしています。近年はAI解析や自動化技術を組み合わせた高効率システムの開発が進んでおり、在宅検査やPOCT（Point of Care Testing）市場にも応用範囲が拡大しています。
2.微生物診断機器市場規模と成長率
微生物診断機器の世界市場は、2024年に約6152百万米ドルと推定されており、2025年には6982百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）15%で成長し、2031年には約16150百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.微生物診断機器市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Biotechnology、 Immune Technology、 Molecular Diagnostics and Mass Spectrometry
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Hospital、 Diagnostic Center、 Research Institute、 Other
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Mindray、 BioMérieux SA、 Becton, Dickinson and Company、 Bruker、 Beckman Coulter、 Antu Bio、 Xinke Biology、 Jiangxi Prison、 BGI、 Ubiome、 3M、 Abbott Laboratories、 Agilent Technologies、 Cepheid Inc、 Danaher Corporation、 Eiken Chemical Co., Ltd、 Hologic, Inc、 NEOGEN Corporation、 Bio-Rad Laboratories Inc、 Thermo Fisher Scientific
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における微生物診断機器市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
