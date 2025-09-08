細胞培養 PCR プレート市場、2025年に405百万米ドル、2031年には485百万米ドル到達へ
2025年9月8日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「細胞培養 PCR プレート―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、細胞培養 PCR プレート市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．細胞培養 PCR プレート市場規模
細胞培養 PCR プレートの世界市場規模は2024年に394百万米ドルと推定され、2025年には405百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）3.1%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が485百万米ドルに達すると見込まれています。
細胞培養PCRプレートは、遺伝子解析や病原体検出に用いるPCR（ポリメラーゼ連鎖反応）試験で試料を保持するマルチウェルプレートです。耐熱性や低吸着性に優れた高分子材料で作られ、遺伝子増幅効率を高めるために光透過性や反射率を最適化しています。近年はハイスループット解析向けに96穴・384穴など多ウェル化が進んでおり、自動分注システムやリアルタイムPCR装置との互換性が重視されています。新型感染症対策、がん遺伝子診断、個別化医療の進展に伴い、研究機関や臨床検査施設での需要が急増しています。
２．細胞培養 PCR プレート市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
細胞培養 PCR プレート市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Thermo Fisher Scientific Inc.、 Corning Incorporated、 Eppendorf SE、 VWR International、 Qiagen N.V.、 Greiner Bio-One International GmbH、 Agilent Technologies, Inc.、 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.、 Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.、 Wuxi NEST Biotechnology Co., Ltd.、 Guangzhou JET Bio-Filtration Products Co., Ltd.、 Shanghai Titan Technology Co., Ltd.、 Beyotime Biotech Inc.、 Beaverbio、 Hellma Holding GmbH、 Merck、 GE Healthcare、 SPL Life Sciences Co., Ltd.、 Berthold Technologies GmbH & Co. KG
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
細胞培養 PCR プレート市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：24-Well、 48-Well、 96-Well、 384-Well、 Others
用途別：Medical and Testing Institutions、 Pharmaceutical Companies、 Scientific Research Institutions
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
