世界の自動車用リゾルバー市場成長率：2031年までに19.7%に達する見込み
2025年9月8日に、QYResearch株式会社は「自動車用リゾルバー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、自動車用リゾルバーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、自動車用リゾルバーの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．自動車用リゾルバー市場概況
自動車用リゾルバーは、回転角度や回転速度を高精度に検出する位置センサで、主に電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）のモーター制御に使用されます。リゾルバーは磁場を利用した電磁誘導方式で構成され、ホールセンサやエンコーダと比べて高耐熱性・高信頼性に優れることが特徴です。過酷な車載環境に対応できるため、駆動モーターや発電機の回転制御、回生ブレーキシステムにも採用されています。近年は高効率化と小型化が進んでおり、800V高電圧駆動対応やSiCインバータとの統合制御など、次世代EV向け技術開発が活発です。
2024年における自動車用リゾルバーの世界市場規模は、698百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）19.7%で成長し、2031年までに2420百万米ドルに達すると予測されている。
２．自動車用リゾルバーの市場区分
自動車用リゾルバーの世界の主要企業：Tamagawa Seiki Co., Ltd.、 Hengstler GmbH （Fortive Corporation）、 Shanghai Yingshuang Electric Machinery Co., Ltd.、 MinebeaMitsumi Inc.、 Moog, Inc.、 LTN Servotechnik GmbH、 Ametek, Inc.、 TE Connectivity、 Woodward, Inc.、 Honeywell、 General Dynamics Corporation、 Maxon Motor AG、 Beijing Victory Electric Co., Ltd.、 Changzhou Huaxuan Sensing Technology Co., Ltd.
上記の企業情報には、自動車用リゾルバーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
自動車用リゾルバー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Drive Motor Matching、 Generator Matching
用途別：EV、 PHEV、 PEV
また、地域別に自動車用リゾルバー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【総目録】
第1章：自動車用リゾルバーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
